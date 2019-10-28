終於買11 pro Max！他「路邊講電話」狂炫...下秒被奶爸擊落　糗爆放口袋

▲iPhone 11和iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

網搜小組／周亭瑋報導

儘管iPhone 11系列開賣初期，災難抱怨頻傳，但它依舊超搶手，看來信仰不敗。一名男網友日前買了台iPhone11 pro max，眼看有對父子經過，他立刻假裝講電話，想花式炫耀新機，怎料路人爸瞥了他一眼，下一個動作立刻完勝，被看穿小心機的他則糗到不行。

男網友在「爆怨公社」說道，前幾天他終於存夠錢，並花了48800元購入一支iPhone11 pro max，而新機在握的他，也不禁浮出一絲莫名優越感，「剛好去等朋友，看到一個爸爸抱著一個小朋友，心裡就想既然買了新手機，哥我就來裝逼一下」。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

於是，男網友站在路邊，假裝拿手機出來講；而那位父親走近後瞄了一眼，就去開前方那台車的車門了。剎那間，男網友的心情像坐雲霄飛車般，「原本我還想，哈哈我的手機屌吧？結果一看那位爸爸開的車，BMW 528，馬上把新手機放口袋，想著還是好好努力賺錢吧」。

po文一出，引來超過1.2萬人按讚，網友們也紛紛笑回，「如果買iphone要靠存錢，真的別買了」、「對方靜靜的看著你裝B」、「爸爸表示：我的iphone11 pro max只是我女兒看卡通的工具而已，爸爸的玩具是BMW」、「我朋友超級大地主，拿著堪用手機，穿著跟流浪漢一樣...哈哈哈」、「傾向於口袋有錢可用」。

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