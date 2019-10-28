喝茫女自摔爆血「別叫救護車」！基隆媽通報...路人猛盯責怪　兒子反問她釋懷了

▲她扶酒駕女的過程中，手留下了血漬。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆一名女網友昨晚目擊有位婦人酒駕自摔，於是立刻停車查看，當時該女臉手都流血，整個人癱在路邊，仍堅持不要叫救護車。而她無法放任不管，所以還是通報了，結果路人伯反過來怪她，會害對方吃酒駕罰單，讓她有一瞬間自責，好在兒子的話點醒了她，「本來就不應該姑息！」

女網友在「爆怨公社」還原經過，昨晚看到女騎士自摔後，她與另一位開白色轎車的駕駛分別停車，並上前查看，當時該女仰躺不動，臉上手上都有血，而他們見狀也不敢隨意搬動，所以打算叫救護車。

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沒想到，女騎士的第一反應，竟是虛弱地說，「不要叫救護車」，接著咬牙慢慢坐起來。原po表示，「我們把她扶到一旁公車亭椅子坐，聞到她身上的濃濃酒味，我跟那位小轎車駕駛小聲說，她好像喝酒，而對方也說有聞到。」

▲酒駕本來就不該被姑息。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

好心的兩人幫忙把倒地機車扶到對街安全處，也幫女騎士撿起四散的東西，「其中我撿了3瓶冰啤酒，該女子一直嚷著不要叫救護車，並叫我們不要理她，小轎車駕駛說叫救護車會害她吃酒駕罰單，讓她自己坐著等酒醒吧，然後也不想管了直接離開。」

眼看女騎士的手不斷流血，也不肯叫家人或朋友來，所以她最終還是叫了救護車。過程中，一位阿伯在旁邊從頭看到尾，還說她不該叫救護車，會害對方吃酒駕罰單，而她則傻眼回，「一直放她在那癱著也不對吧！」沒多久，救護車抵達，阿伯竟叫她幫忙隱瞞，稱該女是自己跌倒，沒有騎車，而女騎士也遲遲不願上車，救護人員只好現場包紮。

後來，警車也來了，現場目擊人員只剩女網友跟她兒子，還有遠遠觀望的阿伯，警察跟救護人員搞不清楚狀況，而她最終還是說了實話，「那女子是騎車自摔，然後你們處理，我要回家了。」

話語一落，她立刻感受到阿伯從遠處投來的目光，瞬間有種做錯事的錯覺，於是連忙跟警察說，不願意當證人。返家的路上，兒子直言，「酒駕本來就不對，為什麼要包庇壞事？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

一席話彷彿醍醐灌頂，加上兒子去年就被一個酒駕阿伯撞到，儘管只有小挫傷，仍讓她心有餘悸，所以她把兒子送回家後，毅然決然趕到警局說明，她感嘆，「做完筆錄後，該女子銬著手銬癱倒椅子還在茫，酒測值1.23，不過回家路上我一直在想，為什麼今天目擊現場的人都認為，叫救護車就是害該女子吃酒駕罪責，但酒駕本來就不應該，而且一堆是慣犯，如果沒被警察抓就一直姑息，是不是要等撞傷人或撞死人才來負責嗎？」

對此，網友們一面倒讚爆，直呼「妳做的很對沒有錯」、「酒駕不可饒恕」、「那個阿伯很有事」、「妳可以跟阿北說，今天她酒駕自摔，哪天酒駕撞倒你家人，我看你還要不要說這種話」、「由此可知台灣對酒駕還是很縱容」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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