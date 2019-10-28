美政府懸賞7億！IS首領巴格達迪「藏匿敵窟、禁電子設備」仍被突襲自爆亡

▲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）藏匿在敵人掌控的區域，讓美國官員、學者震驚。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普27日上午證實，伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）被美軍突襲，引爆炸彈自殺身亡。據了解，巴格達迪被華盛頓懸賞2500萬美金（大約為新台幣7億元），行蹤詭譎、鮮少露面，嚴格禁止身邊的人使用任何電子設備，甚至藏匿在敵人「蓋達組織」（al-Qaida）掌控的區域，行跡仍然敗露。

《紐約時報》報導，巴格達迪、家人與貼身副手藏匿在伊德利卜（Idlib）北部的巴里沙村（Barisha），卻被美軍特種部隊突襲，他帶著3名子女走投無路，最後引爆炸彈自殺死亡。據了解，此地與他們先前的據點距離數百英里，而且曾是敵對組織「蓋達組織」掌握的區域，因此藏身處曝光後，讓許多美國高級官員與專家學者感到震驚。

▲美軍突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪住處，圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）

《福斯新聞》指出，巴格達迪被美國政府懸賞2500萬美金。伊拉克情報單位曾透露，發現這一名首領身穿非傳統、「普通」服裝，在敘利亞邊境駕駛汽車，他不斷移動，隨時確保身邊的人沒有攜帶手機或電子設備，謹慎躲避追查。

根據《美國之音》，敘利亞研究專家金諾（Sadradeen Kinno）表示，伊斯蘭國2019年3月被擊以後，有大量武裝分子逃到伊德利卜，「伊斯蘭國與蓋達組織在意識型態上有所分歧，但現在共同面臨來自美、俄的生存威脅。所以我相信，巴格達迪最後會抵達伊得利卜，與其他組織達成協議。」

▲伊斯蘭國（ISIS）的首領巴格達迪（Bakr al-Baghdadi）躲在敵人控制的區域，仍被突襲。（圖／達志影像／美聯社）

國安諮詢公司「政治風險評估」（Political Risk Assessment）創辦人賽門（Jeffrey Simon）也曾表示，「巴格達迪很有可能透過四處移動，避免追查，但是被找到只是時間早晚的問題。」

據了解，巴格達迪自詡為伊斯蘭國的哈里發（Caliph），也就是最高政治、宗教領袖，以及先知穆罕默德的繼承者。伊斯蘭國勢力最強大時，曾經控制1200萬人民，今年3月被美軍、庫德族武裝部隊等聯軍擊潰，逃離位於敘利亞的最後據點，但仍透過暗殺、突擊等方式發動攻擊，許多高層領袖依然在外行動。

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