日本女大生命喪靈石山　鳥取2滑翔翼「爭著陸點」互撞釀禍

▲ 2架滑翔翼發生碰撞意外。（示意圖／記者季相儒攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本鳥取市山區27日發生一起空中意外，2架滑翔翼（hang glider,ハンググライダ）當天下午在靈石山上空相撞，陸續墜毀在距離山頂約100公尺處的斜坡上。其中一名21歲女駕駛傷重陷入昏迷，在送醫搶救後宣告不治；另一名46歲的女駕駛則是肩膀骨折，待在醫院持續接受治療中。

根據日本放送協會（NHK）報導，靈石山這2天舉辦「滑翔翼活動」，吸引44名愛好者前來參加，一起提驗在空中遨翔的快感。不過就在活動過程中，其中2架滑翔翼卻在河原町海拔334公尺的靈石山上空發生相撞意外，隨後墜毀在山坡上。

▲ 靈石山26、27日舉行滑翔翼活動，卻發生空中碰撞意外 。（圖／翻攝自霊石山フライトフェスティバル2019臉書活動專頁）

其中年僅21歲的女大生小松 Hina（小松 ひな）因為強烈撞擊而陷入昏迷，被直升機迅速送往鳥取市內醫院急救，最終仍因傷勢過重，搶救後宣告不治；至於與她相撞的另一名46歲女駕駛，在發生碰撞事故送醫時，意識仍相當清楚，經檢查除了肩膀骨折外，並無其他明顯外傷，目前正在醫院持續觀察中。

警方表示，經過他們調查，意外發生的當下，空中還有許多架滑翔翼在飛行，而且鳥取地方氣象台也沒有觀測到附近有強風產生，目前正進一步詢問目擊者及活動主辦單位，來釐清事發原因。

活動主辦秘書處發言人向警方提到，2位女駕駛可能是為了爭奪「著陸點」，才會造成碰撞事故。

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