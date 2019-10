巴格達迪自爆亡「國際反恐轉捩點」　美防長：原想活捉…

▲美國國防部長艾斯博透露巴格達迪死亡情況。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

恐怖分子「伊斯蘭國」(Islamic State,IS)的首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)日前遭美軍突襲。美國國防部長艾斯培(Mark Esper)表示,其實原本是想要活捉巴格達迪,但巴格達迪不肯投降,最後引爆炸彈背心自殺。

綜合外媒報導,艾斯博,在美國總統川普批准美軍的突襲行動後,他們針對巴格達迪進行攻擊,原本是打算活捉,「我們試圖叫他出來投降,但巴格達迪拒絕了,進入隧道後引爆了自殺炸彈背心,我們相信他自殺了。」

▲巴格達迪不願投降,自爆身亡。(圖/路透社)

艾斯博說,若巴格達迪拒絕投降,必要時美軍仍會擊斃他,只是沒想到巴格達迪自爆身亡。如今美國國防部正在透過圖像、DNA等方式,確認死亡的遺體真的是巴格達迪。

艾斯博表示,巴格達迪的死亡對於恐怖組織而言是一個「毀滅性的打擊」,因為巴格達迪在IS之中,許多方面都是鼓舞人心的領袖。

