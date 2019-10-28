巴格達迪自爆亡「國際反恐轉捩點」　美防長：原想活捉…

▲美國國防部長艾斯博透露巴格達迪死亡情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

恐怖分子「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）的首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前遭美軍突襲。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，其實原本是想要活捉巴格達迪，但巴格達迪不肯投降，最後引爆炸彈背心自殺。

綜合外媒報導，艾斯博，在美國總統川普批准美軍的突襲行動後，他們針對巴格達迪進行攻擊，原本是打算活捉，「我們試圖叫他出來投降，但巴格達迪拒絕了，進入隧道後引爆了自殺炸彈背心，我們相信他自殺了。」

▲巴格達迪不願投降，自爆身亡。（圖／路透社）

艾斯博說，若巴格達迪拒絕投降，必要時美軍仍會擊斃他，只是沒想到巴格達迪自爆身亡。如今美國國防部正在透過圖像、DNA等方式，確認死亡的遺體真的是巴格達迪。

艾斯博表示，巴格達迪的死亡對於恐怖組織而言是一個「毀滅性的打擊」，因為巴格達迪在IS之中，許多方面都是鼓舞人心的領袖。

Having paid the dearest price in the fight against Daesh, PKK/YPG, and other terrorist organizations, Turkey welcomes this development.



I am confident that a decisive struggle against terrorism, in line with the spirit of alliance, will bring peace to all of humanity. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2019

另外，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對此表示，巴格達迪的死亡代表著國際聯合打擊恐怖主義進入了轉捩點，土耳其已經打擊了達伊沙（Daesh）、庫德工人黨（PKK）及人民保衛軍（YPG）等恐怖組織，未來也會一如既往支持反恐行動，「我相信，本著同盟精神的反恐行動會為所有人類帶來和平」。

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