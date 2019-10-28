IS領袖巴格達迪敗露！因遭幕僚、妻子雙重背叛　藏「最危險」地區自爆亡

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍突襲下自殺。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）27日宣布，恐怖分子「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）的首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭美軍突襲後自殺。如今細節一一被挖出，巴格達迪的行蹤之所以曝光，是遭到5大幕僚之一以及妻子背叛，透露了巴格達迪的藏匿手法。

據《路透》報導，艾塔維（Ismael al-Ethawi）是巴格達迪5大幕僚之一，但日前落網後，向伊拉克情報官員說出了巴格達迪藏匿的手法。包括巴格達迪利用裝滿蔬菜的小巴作為指揮戰略的行動所，艾塔維也提供自己在內等5名幹部的詳細資料，幫助伊拉克當局推測出巴格達藏匿的路線地點以及移動方式。

「艾塔維提供寶貴信息，幫助伊拉克情報機構破解巴格達迪的行動和他過去的藏匿處。」由於艾塔維的背叛，巴格達迪及他的3名子女最後在敘利亞西北部的伊德利卜（Idlib）被美軍突襲，逃到一條死胡同隧道後，引爆炸藥背心自殺。

▲巴格達迪躲藏於敘利亞西北部伊德利卜的巴里沙村莊。（圖／達志影像／美聯社）

艾塔維曾在2008年因加入「蓋達」組織（al Qaeda）遭美軍逮捕判刑4年，出獄後就成為巴格達迪的重要幕僚。不過除了艾塔維之外，不久前美國聯手伊拉克及土耳其，分別逮捕了數名IS資深成員，包括4名伊拉克人及1名敘利亞人，這些成員也透露了曾與巴格達迪見面的地點，讓情報機構可以確定伊德利卜是巴格達迪主要的藏匿處。

另外《紐約時報》指出，突擊巴格達迪的計畫從2018年的夏天就開始了，當時美國中央情報局（CIA）逮捕了巴格達迪的妻子及一名部下，確定巴格達迪藏身伊德利卜的巴里沙（Barisha）村莊。只是巴里沙是巴格達迪敵對組織「蓋達」的地盤，此選擇讓外界出乎意料，顯然巴格達迪真的依循「最危險的地方最安全」的軍事戰略。

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