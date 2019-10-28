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華聞快遞／西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

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▲▼西藏布達拉宮。（圖／CFP）

▲西藏布達拉宮。（圖／CFP）

《西藏》西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

2019年前三季度，西藏外貿進出口總值30.61億元（人民幣，下同），其中出口25.30億元，進口5.31億元，貿易順差19.99億元。前三季度，西藏邊境小額貿易占據主導，總值20.26億元，增長31.8%；邊民互市貿易增勢強勁，總值1.69億元，增長2.1倍。（中新社）

《河南》前三季度鄭州全市GDP同比增長7.2%

鄭州前三季度全市GDP完成8050.7億元，同比增長7.2%。分產業看，第二產業增加值完成3503億元，同比增長8.1%；第三產業增加值完成4407.5億元，增長7%。分區域看，鄭東新區、航空港區發展勢頭強勁，經濟增速分別以11.1%、10.7%。（鄭州日報）

《江蘇》江蘇在「一帶一路」沿線國家和地區投資項目超千個

江蘇省商務廳28日在南京公佈的數據顯示，到今年三季度，江蘇省在「一帶一路」沿線國家和地區投資項目超過1000個，協議投資157.7億美元。目前江蘇共有境內外上市公司586家，數量僅次於廣東、浙江，居全國第三，境內上市公司總市值超過4萬億元人民幣。（中新社）

《黑龍江》綏芬河口岸驗放旅客突破百萬　創10年同期歷史新高

黑龍江綏芬河出入境邊防檢查站於28日發佈消息，截至當日7時30分，該站在2019年的旅客驗放量突破百萬人次，較去年同期增長10%，創10年以來同期歷史新高。（中新社）

▲綏芬河出入境邊防檢查站。（圖／翻攝自《中新社》）

▲綏芬河出入境邊防檢查站。（圖／翻攝自《中新社》）

《北京》今年前9個月北京市管國企營收1.2萬億元　同比增10.8%

今年1月至9月，北京市管企業實現營業收入1.2萬億元，同比增長10.8%；實現利潤總額近742億元、同比增長11.7%。北京市國資委公佈的數據顯示，截至2019年9月底，北京市管企業資產總額、歸屬於母公司所有者權益分別達到5.4萬億元和1.1萬億元，同比分別增長9.9%和11.4%。（中新社）

《福建》廈門國際鐵海聯運返程過境班列首發

當日一趟由俄羅斯新西伯利亞出發的中歐班列返程班列抵達廈門海滄火車站。該班列經由內蒙古二連浩特口岸入境，將在廈門港作短暫停留，轉接船舶南下前往越南胡志明港，意味著廈門已初步形成鐵海聯運物流雙向新通道。（新華社）

《黑龍江》黑龍江黑河「寒地」孕育「熱產業」

近年來，黑河市著力推進綠色生產技術標準、綠色農資供應、質量監管認證、綠色農產品精深加工等「七大體系」建設，目前綠色有機食品認證面積已達387萬畝。（新華社）

《廣東》廣東前三季度外貿同比下降　民企活力不斷增強

大陸海關總署廣東分署28日透露，最新統計顯示，2019年前三季度，廣東外貿進出口5.14萬億元人民幣，較去年同期下降1.3%；同期，民營企業外貿活力不斷增強，外貿占比已超過總外貿額的一半，較去年同期提升2.2個百分點至50.9%。（中新社）

▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

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