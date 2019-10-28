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外媒：蘋果本週再推六大新品　Mac Pro售價上看18.5萬...16吋MacBook Pro喊價9.6萬

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▲16吋MacBook Pro。（圖／翻攝自9to5mac）

▲16吋MacBook Pro。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果雖然在9月才剛舉辦過秋季發表會，推出了iPhone 11系列手機，但市場還是預期，蘋果會在這個月，且很可能是跟去年同樣的10 月 31日當天發表其他非手機類的新產品，包括16吋MacBook Pro、Mac Pro、Apple Tv等。外媒還預估，新MacBook售價新台幣96,734元，Mac Pro售價甚至高達新台幣18萬5千元。

16吋MacBook Pro
根據過去的傳統，蘋果會在10月推出新的Mac電腦，這一回，外媒預測，新機將採超窄邊框設計，同時鍵盤回歸剪刀式設計，搭載英特爾的Coffee Lake Refresh或最新的Ice Lake處理器。上週的macOS Catalina 10.15.1測試版中，已經有用戶找到了更窄邊框MacBook Pro的圖標。消息人士透露，由於定位更高階，所以售價約為新台幣96,734元。

Mac Pro
蘋果還將帶來新款Mac Pro，採用全新的設計，還會發布Pro Display XDR顯示器，這象徵著蘋果將重新回歸獨立顯示器市場。美國德州奧斯汀工廠從2013年以來，一直是Mac Pro的代工廠，而這次新機中，美國製造的部分零件成本是上一代Mac Pro的2.5倍，因此，製造成本上升，產品的售價也提高，新機預計售價6000美元（約新台幣18萬5千元）。

新iPad Pro
新品預料將搭載 A13 仿生處理器，引入iPhone 11 Pro相同的三鏡頭，而且將搭配新一代 Apple Pencil。

AirPods Pro
外傳新款AirPods Pro，將採用入耳式設計，支援降噪功能並增強聆聽體驗。售價預計將超過新台幣8700元。

Apple TV以及藍牙追蹤器

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