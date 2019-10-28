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保存味蕾的記憶　南大附小學生搶救草菇大作戰

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▲南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅後拜訪草菇阿嬤王陳秀娥，參觀草菇寮，並了解草菇成長過程。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅參觀草菇寮，並了解草菇成長過程。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅後拜訪草菇阿嬤王陳秀娥，參觀草菇寮，學童在菇床爬上爬下，親手摘取新鮮草菇，各個直呼好玩極了，並準備展開搶救草菇大作戰。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅後拜訪草菇阿嬤王陳秀娥，參觀草菇寮，並了解草菇成長過程。（圖／記者林悅攝，下同）

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果毅後種植草菇全盛時期有300多棟菇寮，後來受到台幣升值影響出口、工資高漲、年輕人口外移等不利因素，如今菇農屈指可數，產業逐漸沒落。指導老師張景傑表示，看著菇寮一棟一棟被拆除，決心帶著學生認識草菇產業，試著在草菇產銷盡點心力。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅後拜訪草菇阿嬤王陳秀娥，參觀草菇寮，並了解草菇成長過程。（圖／記者林悅攝，下同）

有30多年種植草菇經驗的王陳秀娥，帶著學生利用廢棉製作菇床，並指導學生摘草菇及烘草菇乾的要領。學生黃心繪說，在黑漆漆的菇寮爬上爬下，採菇可不是輕鬆的事，需要眼明手快的功夫，希望這些草菇寮能保存下去，不然以後可能只能吃到草菇罐頭，而非新鮮草菇了！

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅後拜訪草菇阿嬤王陳秀娥，參觀草菇寮，並了解草菇成長過程。（圖／記者林悅攝，下同）

在社區媽媽的教導下，學童自製一顆顆可愛的草菇包出爐了，搭配新鮮草菇排骨湯，眾人讚不絕口。學生胡溱欐表示，草菇湯鮮味美，他會和同學努力一起想想有什麼好方法，幫助推展柳營草菇，因為這不僅是一種產業，更是一份味蕾的美好記憶。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部戶外教育自主學習，親師生40人來到柳營果毅後拜訪草菇阿嬤王陳秀娥，參觀草菇寮，並了解草菇成長過程。（圖／記者林悅攝，下同）

學生訪問草菇阿嬤後，記錄著當前草菇的困境，準備下個月前往台中新社香菇街尋找靈感，並相約年底向社區提出草菇產銷建議書。果毅社區發展協會經理魏世澤表示，看到這群熱心的師生心裡非常感動，期待這群小學生腦力激盪出來的好點子。

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味蕾記憶南大附草菇

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