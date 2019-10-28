快訊 ／台61線桃園觀音段2車追撞　大貨車車頭凹陷司機命危

▲台61線西濱快速公路清晨發生大貨車追撞聯結貨櫃車車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

台61線桃園市觀音段北上38.1k處，清晨約6時50分許，發生一起貨櫃車為閃避匝道上來車輛而減速，導致後方大貨車煞車不及追撞事故，大貨車車頭整個被撞凹，警消據報趕到現場以破壞工具花費1小時才將貨車司機29歲曾姓男子救出，但已無呼吸心跳，立即送醫急救，肇事貨櫃車駕駛劉姓男子酒測為0，財物損失正由警方調查中。

▲大貨車司機凹陷車頭夾住，救護人員救出時已回天乏術。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，台61線北上38.1K處於28日6時50分許，發生大貨車追撞貨櫃車事故，初步瞭解為貨櫃車駕駛45歲劉姓男子為閃避從草漯交流道上來的車輛煞車減速，導致後方大貨車煞車不及而撞上，貨車駕駛座嚴重扭曲變形，貨車駕駛曾男受困車內當場無呼吸心跳，消防隊員利用破壞器材，搶救約1小時，將受困曾姓駕駛救出，曾姓駕駛沒有生命跡象詳細肇事原因仍待調查中。

▲救護人員花費1小時以器材破壞救出貨車駕駛。（圖／大園警分局提供）

警方初步調查，前方的肇事聯結車劉姓駕駛沒有喝酒，劉男供稱，當車行經草漯匝道附近，當時他的聯結車行駛在內車道，右方一車輛準備切入主線道，他迅速減速，後方貨車隨即撞上。大園警方呼籲駕駛人，行車時應注意車前狀況、減速慢行，以免發生危險。



▲台61線清晨發生大貨車追撞貨櫃聯車。（圖／大園警分局提供）

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