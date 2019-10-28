吵完架失控殺妻！53歲男「染血」被鄰居夫婦目睹...心慌「捅刀滅口」

▲謝男犯案後，穿著黑衣、戴口罩逃亡。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

河南省焦作市一名53歲的謝姓男子24日與妻子吵架，當下便情緒失控地將對方殺死。隨後，他在逃跑的過程中，碰巧被男鄰居目睹「身上有血跡」，心急之下，他便追殺男鄰居至其家中，持刀將對方與其妻子一併捅死，並逃亡至山西省躲避警方追捕。

根據紅星新聞報導，一名知情人士透露，謝男當天晚上殺害妻子後，見到正要回家男鄰居，還正好被對方發現身上的血跡，「得知自己行兇暴露後，謝男便拿刀捅了男鄰居幾刀，見男鄰居往家裡跑就追了過去，把對方的妻子也殺了。」

▲警方當時發出《懸賞通告》，內容清楚寫出謝男的身上特徵。

據悉，謝男當時身穿黑色的連帽薄棉襖，下身則穿深色褲子，犯案後，便騎著一輛無牌的黑色摩托車逃亡，往70公里外的山西晉城前進。此外，「知情人士也提到，謝男還有2個孩子，但他們因為住校，所以才躲過一劫，沒想到一夜之間，可憐的2個孩子已無人照顧。」

事發後，警方在隔日早晨在晉城發現謝男遺棄的摩托車，經偵查確定，謝男已先乘坐公車前往晉城客運東站附近，並在一家商店購買了服裝後繼續逃竄。據悉，謝男26日再度現身晉城客運東站，當場被便衣警察抓獲。

▲謝男在客運站附近被警方包圍。

從監視器畫面可看見，謝男當時穿著軍綠色大衣且戴上口罩，被警方包圍並拘捕。事後，經審訊，謝男也當場坦承自己所犯下的罪刑。警方表示，目前該案仍在偵辦中，具體細節有待調查。

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▼謝男目前已被警方逮捕並認罪。