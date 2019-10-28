女友幫買無糖微冰「一聽女店員回答」超火　男方說話了：是我也會不開心

▲女方分享「飲料文」引發不同看法。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友幫男友買「多多綠茶」，結果聽到女店員的回答當場氣炸，PO文抱怨引發熱烈討論。對此，男方力挺女友表示，他後來有了解事情經過，女店員說完話就馬上印出貼紙轉身做飲料，「這樣看來確實是態度問題…先不論男女，換做我遇到也不開心。」他說，和女友都是服務業，「知道這行的辛苦，只是單純抱怨態度，所以笑笑看過就可以了。」

「太生氣了！借用男友的臉書發文」，女方27日中午在「爆怨公社」臉書社團說，男友去開車，「趁著空檔，我就去幫他買飲料，我說：『我要一杯多多綠無糖、微冰』。結果那個女店員回答：『不是吧！他都喝正常冰』！」

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「我當然知道他的習慣！就是不想讓他喝這麼冰」，原PO寫道，「第一次看到這麼白目的，要不要他有幾根毛也告訴我？」她說，更生氣的是男友覺得她無理取鬧。

▼女方要幫男友點「微冰」，被女店員說「他都喝正常冰。」（圖／示意照／取自免費圖庫pixabay）

有女網友說，「是我的話，我會檢討，因為連個外人都知道心上人的最愛」；女方回「謝謝妳，但我就是不喜歡讓他喝太冰的可以嗎」；該網友又說「妳說的也是哦，但如果人家出於善意提醒，也沒什麼不好吧」；女方回「我在意的是店員的口氣，管他什麼冰，總之謝謝妳的指教。」

對此，力挺原PO的網友留言，「講話口氣問題，她是在工作，不是閒聊，『不是吧』這種講話口氣不大對，職業素養跟禮貌問題」、「我會翻她白眼，重點是那句『不是吧』聽了不舒服，客人要點正常菜單上的餐點，不需要她許可吧」、「今天不論和店員熟或不熟，但是店員不應該用『質問』的語氣來回應吧。那句『不是吧』真的會讓人覺得，現在是妳比我了解對方的感覺嗎？」

但也有人替店員緩頰，「店員好心再次確認，是個細心盡責的好員工，總比消費有爭議時，才來怪為何店員沒確認，甚至發爆怨公社公審好」、「那妳就直接說我不想讓他喝這麼冰對身體不好，這樣不是兩全嗎？這種店員我超喜歡，記住客人喜好，對客人對老闆都是好店員」、「現在工作真辛苦，記住熟客購買習性，還要上網po罵白目。」

▼女方不滿男友認為她無理取鬧。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

男方27日深夜留言並回答網友的問題說，他後來有了解事情經過，女友在意的點是語氣問題，對方是「肯定」不是「疑問」，且說完馬上就打單子出來，轉頭貼上空杯開始做；他不知道當時女店員忙不忙，這樣看來確實是對方的態度問題，「先不論男女，換做我遇到也不開心。」他說，女友才會不開心，讓女友抱怨一下不要太在意。

男方指出，女友也沒有對女店員不禮貌，「我們兩個都是服務業，知道這行的辛苦，只是單純抱怨態度，所以笑笑看過就可以了。至於為什麼用我的發文，很簡單就是她還沒被審核進來啦。」他寫道，「有人說我的情商很低，關於這個部分，我也會檢討，頭腦簡單的我只想到自己沒臉蛋又沒錢。」

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