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社會 社會焦點 保障人權

女廁膠帶封嘴櫃姐再襲胸　高雄剪刀男掰：我討厭她劈腿

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄51歲的許姓男子今年3月前往某百貨公司，並趁著櫃姐小純（化名）進入女廁時，尾隨進去熊抱、襲胸，甚至用膠帶黏貼嘴巴，威脅「再叫就殺了妳」。雖然許男辯稱自己只是很討厭劈腿的女生，而且患有精神方面的疾病，但高雄地院合議庭不採信，最後仍依攜帶兇器強制猥褻罪，判處5年有期徒刑。

廁所、公共廁所、公廁、性別。（圖／本報資料照）

▲許男在女廁對小純襲胸猥褻，事後卻指控是看不慣女方劈腿。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

判決書中提到，許男今年3月間帶著剪刀、膠帶潛入某百貨公司2樓女廁，並事先將走廊上的監視器鏡頭撥開，大約一個小時之後，他發現小純準備前往女廁，於是偷偷尾隨進入，埋伏在隔間外面，等到女方開門走出來，再強行從後方環抱、襲胸。

由於小純拚命反抗、尖叫，許男隨即拿出膠帶黏貼嘴巴，並威脅「再叫就殺了妳」。不過，小純沒有因此放棄抵抗，她想辦法自行撕開膠帶再大聲呼救；另一名櫃姐小櫻（化名）聽到求救聲，立即衝進女廁救援，同時大喊「搶劫」，這才把許男嚇跑。

▲剪刀,剪紙。（圖／本報資料照）2396186

▲許男辯稱自己沒有攜帶剪刀，但許多櫃姐都證稱有看到他口袋裡的剪刀。

不過，許男到案後辯稱，自己的確有進入女廁也有摀嘴、貼膠帶，但沒有襲胸、熊抱等行為，「我沒有帶剪刀，也不知道小純要去哪裡，我沒有把她拋飛在地或是跨坐在身上壓制，是她自己後退跌倒，更沒有恐嚇要殺她，我從頭到尾都沒有碰到她的身體。因為我有在吃精神科的藥，但那段時間有好幾天沒吃，我記得她是網紅，經常劈腿，我也交往過兩個劈腿的女生，很討厭那樣的人，才會想要嚇她。」

而小純出庭證稱，她並非網紅，甚至沒有在網路上經營部落格，社群帳號也都設定為不公開，如果不是朋友根本看不到文章、照片，「我去上廁所之前有跟他（許男）對到眼，發現他在看我」、「現在回想起案發經過，真的很害怕，我現在還在發抖」、「後來他跑出去，我在後面追，兩旁櫃姐都在喊他口袋裡有綠色剪刀」、「後來我追丟了，樓管人員帶我去看監視器，發現他在晚上7點多就事先破壞監視器」。

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲小純直到現在仍會對陌生人感到恐懼。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

證人小櫻也表示，當時她聽到女廁傳來尖叫聲，跑進去就看到許男背對著門口，蹲坐在地上跟小純拉扯，第一眼還以為是男女朋友吵架，後來警覺不對勁，立即大喊「你在幹什麼」，對方沒有理會，她才改口喊「搶劫」試圖尋求更多人援助，喊了幾聲之後，男的就轉頭跑掉了。

高雄地院合議庭認為，小純、證人不論是在接受偵查還是出庭時供詞都很一致，加上女方下巴、手指受到的傷害也與描述過程相符，雖然許男聲稱患有精神疾病，但他事先撥開監視器，還攜帶剪刀等物品尾隨不認識的女性，顯然是預謀隨機犯案，行徑囂張、手段暴力，可見惡性重大，最後依攜帶兇器強制猥褻罪，判處5年有期徒刑。

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