Studio A要大推iOS教育　總經理：希望南、東部都各有一座Apple區域教育中心

▲Studio A總經理程應龍（右）表示，希望未來能將iOS教育推進南部與東部的校園。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

2017年3月時，Studio A與台中逢甲大學合作，成立了全台灣首家Apple區域教育中心（RTC），同年11月則是選定於台北淡江大學成立第二所RTC；不過Studio A總經理程應龍認為，如果要在台灣校園落實「基於iOS系統設計開發」的相關課程，那麼未來在南部、東部學校都應該要各打造一座RTC。

據了解，若是想在校園當中打造Apple區域教育中心，必須要獲得Apple的認證，擁有RTC的學校，全校約有10~20%的學生可另外選修Apple認證課程；課程當中除了會提供軟體技術外，也會希望培養學生們的溝通與美感設計能力等。且iOS App應用範圍廣泛，即便是文科的學生也能參與課程。

除此之外，每年Studio A與RTC都將共同舉辦「APP移動應用創新賽」，在台灣比賽獲得前三名的隊伍，則可由Studio A贊助機票前往中國大陸參與大中華區總決賽；最後若是能在大中華區的比賽當中脫穎而出、獲得冠軍，則可受邀參加Apple一年一度的開發者大會（WWDC）。