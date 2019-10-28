6歲女童學跳舞「下完腰雙腳癱軟」...醫：別抱希望　母見內幕淚崩

▲彤彤被老師壓完腿後，走路開始搖搖晃晃。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

河南省平頂山市一名6歲女童彤彤（化名）已學舞2年，不過6日在課堂上進行「下腰」的動作後，卻突然雙腳癱軟、無法走路，被送至醫院治療。事後，彤彤的母親透過監視器畫面看見，原來女兒當時下完腰後，被老師強行壓著腿，讓她當下心痛至極。

綜合陸媒報導，彤彤的媽媽當天接到舞蹈老師打來的電話，得知女兒在上課時，突然出現雙腿不受控制、無法站立的情況，隨後便立即趕到醫院查看。她心痛表示，「醫生叫我不要抱太大的希望，孩子站不起來的可能性達三分之二，除非有奇蹟出現。」

▲彤彤癱軟在地，無法站起來。

事後，彤彤的母親透過監視器畫面查看當時情況後，當場氣憤不已。據看看新聞影片報導，彤彤在做完「下腰」的動作後被一名老師壓著左腿，隨後便搖搖晃晃地站起，沒想到再坐下時，卻突然雙腳癱軟，連站都站不起來，不論怎麼用雙手支撐都沒用。

彤彤母親表示，老師當時描述，孩子下了一個大腰就蹲在地上了，「不過本來蹲在地上還沒那麼嚴重，結果孩子無法敘述自己的不適，只能跟著同學繼續做其他動作，老師也沒發現異狀，甚至還壓著她的腿，造成二次傷害。」她淚訴，「女兒從小就熱愛跳舞，作為家長都是盡量支持她，不過她以後可能再也無法站起來跳舞了。」

▲▼彤彤被確診為「腰部外傷並脊髓損傷截癱」，下班身以下已沒有知覺。

據悉，經過醫院檢查後，彤彤被確診為「腰部外傷並脊髓損傷截癱」，已從當地醫院轉至河南省人民醫院治療。母親提到，「女兒受傷後，學校原本態度非常好，但女兒確診病狀後，態度就變了，怎麼打電話都不接。」

對此，該舞蹈培訓機構負責人王先生表示，無論是甚麼情況，希望都透過法律途徑來解決事情，「我願意走上法庭。」

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▼彤彤的母親心痛表示，「女兒可能再也無法跳舞了。」