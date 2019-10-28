妻控分居一年懷孕流產　夫綠帽戴4年「返家挖婦產科藥包」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名人夫阿強（化名）自2014年3月開始與邱姓妻子分居，沒想到對方卻在分居期間懷孕，她2018年9月下旬返回住家，意外發現一包婦產科診所開出的藥物，主要用來治療流產後的子宮出血，這才驚覺可能被戴綠帽，氣得對妻子提告。雖然邱女辯稱孩子是丈夫的，但台南地院法官不採信，最後依通姦罪判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲阿強質疑妻子在分居期間外遇。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，阿強與邱女婚後感情不睦，2014年3月間兩人開始打離婚官司，同時各自展開分居生活，沒想到邱女竟然在2015年6、7月間與不知名男子發生性關係，進而懷孕，直到2018年9月下旬阿強返家，意外找到一包2015年8月的婦產科藥包，裡面的藥物主要用來治療分娩、流產之後的子宮出血，這才揭穿整起事件。

然而，邱女到案後矢口否認外遇，2015年7月到8月間她的確有懷孕，流產後也有到婦產科就診，「我和丈夫分居之後，他偶爾還是會回家，我們仍會發生性關係，只是次數很少，2015年7月我發現懷孕，確定是和丈夫發生性關係所致，並不是和其他人所生。」

▲邱女坦承懷孕，但強調孩子的父親就是丈夫。

台南地院法官調閱邱女接受檢警調查的資料，發現她一開始接受警詢時坦承，2012年起就沒有再和丈夫發生性關係，後來接受檢方偵查卻改口聲稱兩人偶爾還是會嘿咻，出庭時又一口咬定孩子的父親就是丈夫，只是因為自己從懷孕到流產都沒有說出來，丈夫才會不知情；但綜上所述，明顯可以看出她前後說詞不一，可見這些都只是卸責之詞，不足採信。

法官認為，假如邱女真的懷上丈夫的孩子，大可直接說出來，何必獨自面對，雖然本案並沒有直接證據證實她與其他男性發生性關係，但按照經驗法則，懷孕流產這項間接證據已經足以推論她外遇，最後依通姦罪判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。