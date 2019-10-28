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IG認識交往！國一小女友主動「我想發生關係」　台中男一做下場超慘

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小美證稱，「我主動與被告發生性行為。」（圖／示意照／取自pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名陳姓男子和13歲的小女友小美（化名）發生關係，因此吃上官司。小美則替男友求情，「當下是我主動跟被告說，我想跟他發生關係。」法官認為，陳已賠償對方5萬元和解，且未違反對方意願，因此判1年7月徒刑。

判決指出，陳男有毒品前科被判刑3月確定，2017年12月透過Instagram認識小美，雙方進而交往，並在2018年4月時，在他的租屋處和她嘿咻。少女返家後被媽媽質問，她才坦初嘗禁果，被媽媽帶到警局報案。

小美對警方說，「我與被告發生關係都是你情我願，雙方合意的…我主動與被告發生性行為，當下是我主動跟被告說，我想跟他發生關係，他有同意。」員警問「陳男知不知道妳實際的年齡？妳曾否告訴過他？」她表示，「他知道，剛開始認識時，我就有告訴過他我13歲、就讀國一。」

▼小美和陳男透過IG認識交往。（圖／示意照／取自pakutaso免費圖庫）

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

台中地院法官認為，被告明知被害人為未滿14歲女子，處於身心與人格發展中重要階段，對於男女兩性關係認知未臻成熟，仍處於懵懂狀態，竟未能克制自身情慾而與性交，對她身心健康發展及日後人際關係交往，均造成負面影響。

法官考量被告已與小美媽媽和解，賠償5萬元；並審酌兩人發生性交時乃出於雙方交往情誼，並未違反她的意願，且犯後坦承犯行，依對未滿14歲女子性交處1年7月徒刑。全案可上訴。

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