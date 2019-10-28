禁漁保育難敵電魚濫捕！大武山保留區非法電魚　日本禿頭鯊遭殘害

▲遭謝男電擊捕獲的除了溪蝦還有日漸稀少的日本禿頭鯊。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處大武站巡視人員會同保七第九大隊台東分隊員警，26日上午在大武山自然保留區範圍內的大武24林班大竹溪畔，查獲電魚的謝姓嫌犯，當場起出機車上綁著電魚的工具及漁獲，由森警隊依文資法及漁業法移送。

台東林管處大武工作站表示，8月下旬同仁即發現疑似有不肖民眾進入大武山自然保留區範圍內非法電魚，同時也接獲在地民眾檢舉的線報，便即開始佈線查緝。

偵查期間多次拜訪地方人士，請協助規勸民眾切勿非法電魚，同時也聯繫在地警察機關，籲請民眾切勿以身試法，巡視人員更多次深入保留區，要找出莠民藏匿的電魚器具，終於在26日上午的聯合查緝行動，當場逮獲電魚嫌犯。

▲台東林管處會同保七員警在大武山自然保留區範圍內溪畔，查獲電魚的謝姓嫌犯，當場起出機車上綁著電魚的工具及漁獲。

據台東林管處表示，遭謝男電擊捕獲的除了溪蝦還有日漸稀少的日本禿頭鯊，日前台東縣政府公告自2020年起南迴地區的太麻里溪、金崙溪，每年的4月1日到5月31日為禁漁期，全流域含出海口將限制採捕。不料消息一發佈就有不肖民眾以電魚方式濫捕殘害，實在令人痛心。

日本禿頭鯊俗稱和尚魚，屬迴游淡水魚，營養價值高，每年的梅雨季後是禿頭鯊主要的繁殖季節。農業處表示：為保育及管理，根據漁業法第44條為資源管理及漁業結構調整，經過商量研議決定自明年開始禁捕。

自公告之日起，除了試驗研究目的及其他必要的事項，並且經縣府林務科同意後，才得以採捕。禁漁期間嚴禁以任何方式採捕日本禿頭鯊，違反公告經查獲採捕者，將依漁業法第65條處以新台幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰。爾後一旦保育有成會適度開放或解除。

台東林管處表示，在大武山自然保留區範圍內電魚的行為，違反文化資產保存法及漁業法，籲請民眾一起保護在地生態資源 。