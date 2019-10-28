工作就是吃吃吃！小炒餐廳招「店花」底薪34K：長相要好

▲杭州有餐廳招募「店花」。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

近日在浙江杭州一座商場出現了招聘「店花」的餐廳，號稱主要職責就是「在鏡頭前吃吃吃」，每天工作6小時，底薪8000元人民幣（約新台幣3.4萬元）有提成，而且在家辦公即可。原來是店家在招募於外賣平台直播、招攬顧客的主播，要求「長得要好，吃相要好。」

根據《錢江晚報》微信公眾號，這家餐廳是一家主打小炒的店，擺出的「急招」告示寫道，由於「雙十一」接近，「因店主顏值有限，直播掉粉嚴重」，店花每天只要吃吃吃，「月入十萬不是夢！」

報導指出，這家餐廳的店主為了延續母親的廚藝與口味，因此開了這家店，想通過直播來擴大影響力，招聘海報一貼出來，就吸引了很多年輕女子的注意，店主已經挑中了一個女孩，在「雙十一」前還得培訓。

店主表示，也許以後還會直播做菜、食材等題材，希望能夠藉著雙十一的機會，讓更多的人知道自己這家店，「其實就是吃相要好看，要是吃相不好看，豈不是看得人都沒有胃口了？」

店主表示，這幾天一直在和團隊研究，希望準備充分一點，「需要一個時機，雙十一就是個比較好的時機，能夠一炮打響最好，讓大家看了有食欲，傳播有效果。」

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