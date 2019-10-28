尿急闖紅燈挨罰4000元！駕駛「無法忍受了」　法官駁回︰可在車上小便

▲連男坦承違規事實明確，但實為生理及病理的逼迫因素違規，非故意行為。（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣一名連姓駕駛因尿急闖紅燈被開4000元的罰單，他表示，自己患有第二型糖尿病有多尿症狀，尿意十分急迫已到無法忍受狀況，請求法官撤銷罰單。但法官認為，連男情況未達「危及生命、身體緊急程度」，也可停車在車上小便，因此駁回。

判決指出，連男2018年10月19日行經竹南鎮光復路與華東街口附近，因紅燈左轉被員警攔停告發，處4000元罰鍰並記違規點數3點。連男不服，今年4月11日提起行政訴訟。

連男主張，因有尿意將車停靠在附近超市想要使用廁所，但後來發現並無提供廁所，只好再次開車到附近超商，途中先行停等紅燈；因患有第二型糖尿病有多尿症狀，尿意十分急迫，已到無法忍受狀況，只好先觀察路口無左右及對向來車，在生理及病理的壓迫下闖越紅燈。

▼法官認為，連男也可在車上小便。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

連男說，後來被警車鳴笛示意靠路邊停，他希望員警先讓他到超商如廁；員警好心直接與路旁住戶商借廁所，並陪同他進入廁所。他坦承違規事實明確，但實為生理及病理的逼迫因素違規，非故意行為。

對此，苗栗地院法官認為，行政罰法第13條規定，「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰。」

法官表示，連男雖稱當時尿急迫不得已始闖紅燈左轉，尚非屬「對於自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難」；且急欲如廁，明顯尚未達到危及生命、身體的緊急程度。

法官指出，而連男於車上急需小便，亦可停車而於車上採取應急作法解決，若無法尋找廁所而致於車內小便，僅造成一時不便利性或車內難聞味道情形，難認符合緊急避難；且闖紅燈如同置其他用路人生命、身體安全於不顧，因此駁回。全案可上訴。

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