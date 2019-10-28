賓士停五股街頭衰被當成仇家車　深夜遭撞還被狂K猛砸

▲吳男誤將賓士車當成仇家的車，下車後開始瘋狂砸車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區28日凌晨0時許，成泰路三段577巷內爆發砸車事件。一輛箱型車撞上停路旁的賓士轎車後，下來3人手拿棍棒開始砸車，破壞鈑金及車窗後逃逸，只留下犯案車輛與賓士轎車在場。警方獲報到場，在箱型車上找到3把西瓜刀及２根球棒，但連繫車主後卻發現2輛車的車主互不認識也無結怨，進一步調查才得知是廂型車車主的兒子把車借給朋友開，誤把路邊轎車錯當仇家的車，才會動手砸車。

▲車主兒子事後到場了解，表示是弟弟的朋友開車出去，詳細情形自己並不清楚 。（圖／記者游宗樺攝）

據瞭解，廂型車曾姓車主的18歲兒子晚間把車借給吳姓友人（19歲）駕駛，不料吳男在事發路段，巧遇仇家在騎樓聚集，但錯把停在仇家附近的賓士轎車誤認成是對方的車，於是開車撞上對方車頭後，夥同車上共4人手拿棍棒，朝著侯姓男子（約30歲）的賓士轎車一陣猛K亂砸，後側及側面玻璃都被砸破，鈑金也受損，動手完吳男一行人便丟下廂型車揚長而去。

▲廂型車撞上賓士後，下來多人瘋狂砸車 。（圖／記者游宗樺翻攝）

附近住戶聽到巨大聲響，以為有人當街開槍，趕緊報警求助。警方獲報抵達，在現場圍起封鎖線進行採證，並未在地面發現彈殼。曾姓車主的兒子事後回到現場，表示自己的弟弟打電話給他，指稱車輛借給朋友開去撞另輛車，由於自己家庭本身是在樹林做菜市場生意，不知道弟弟跟誰結怨，只知道是弟弟的朋友開車出來。

▲警方將吳男上銬帶回派出所偵辦 。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方到場後，發現箱型車還未熄火，經仔細搜索，在車上找到3把西瓜刀、2根球棒，並將曾姓車主的兒子帶回派出所釐清案情。曾男到所後，向警表示車輛並非他所駕駛，而是由一名吳姓友人所開，自己並不認識賓士車主，也沒有跟對方結怨。

▲鑑識人員到場採證 。（圖／記者游宗樺攝）

警方經調閱監視器鎖定犯嫌身份，並在凌晨2時許將吳男帶回派出所調查，吳男到案坦承砸錯車，是在路上發現仇家後，準備要去騎樓找對方理論，卻誤把停路旁的賓士轎車當成對方的車，才會爆發砸車事件。警方正持續追查其他涉案人士到案，全案將依社會秩序維護法及毀損罪法辦。

▲廂型車上放有西瓜刀及球棒 。（圖／記者游宗樺攝）



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