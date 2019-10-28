聯合報民調／蔡英文支持度領先12百分點　韓國瑜懂民心狂贏11百分點

▲蔡英文前往雲林，部分民眾上前搶著與總統握手。（圖／記者傅誠攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜民調自7月以來持續落後現任總統蔡英文，在28日公布的最新民調中，韓國瑜的支持度達到30％，蔡英文則是42％，相較於上次調查，兩人的支持度皆下滑3個百分點；但在了解民心方面，有39％的民眾認同韓，僅28％的民眾肯定蔡。

根據《聯合報》28日公布的10月26日最新民調結果，相較於9月的調查，韓國瑜的支持度由原本的33％下降至30％，蔡英文的支持度也由45％下降至42％，尚未表態的選民則從10％上升至16％，另外還有12％的民眾選擇兩邊都不支持。

▲韓國瑜臨時增加行程回高雄，刻意與蔡英文錯開。（圖／記者吳奕靖攝）

喜好度方面，有34％的民眾喜歡蔡英文，39％選擇不喜歡，27％表示無特別偏好；韓國瑜則獲得29％民眾喜愛，48％選擇不喜歡％，23％表明無偏好。而在看好度方面，蔡英文由原本的53％下滑至47％，韓國瑜則從28％下降至23％，無意見的民眾則高達29％。

雖然支持度上蔡英文仍領先韓國瑜12個百分點，不過，在了解民眾心聲方面，有39％的民眾肯定韓國瑜比較能體會民間疾苦，僅28％的民眾肯定蔡英文知道大家的需求，雙方差距高達11個百分點。