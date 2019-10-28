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變天！今全台水氣最多「北東一路下到周末降5度」　麥德姆颱風可能生成

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，今晨2時菲律賓有個低氣壓，向西移動，時速20公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，今天（28日）是本周相對水氣比較多的一天，北部、東半部雲量、水氣偏多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後各地山區和南部也有短暫陣雨。他說，目前位於菲律賓的低壓不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今台灣附近水氣比較多，也是中南部本周相對水氣最多的一天，但周二起恢復穩定天氣；周二（29日）到周日（11月3日）北部和東北部水氣都沒明顯變少，尤其是宜蘭、花蓮和基隆北海岸雲量和降雨變多。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣風險公司分析師賴忠瑋27日指出，今有道微弱鋒面雲系逐漸南下，時間在今下半天到周二上半天，雖移動速度較快，但迎風面北部、東半部不排除有短暫陣雨，冷空氣也會隨著東北風增強南下；別說上午出門看到天氣還是很晴朗，結果沒帶雨傘或外套，到下半天可能天氣變化比較大。

對此，王品翔說，這波鋒面結構沒有非常完整，因此氣象局未認定是「鋒面通過」，它屬於天氣上比較小的擾動，並伴隨東北風增強。

▼北部周二高溫明顯下降。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周二起東北風增強到周日，北東高溫明顯下降，北部下降5度到25度，花東從29度下降到25、26度，中南部高溫仍有31度；這波東北風主要是高溫下降，北東低溫約20、21度，中南部約21到23度。

氣象局觀測，今晨2時菲律賓有個低氣壓向西移動，時速20公里。王品翔表示，該系統周二、周三進入南海，不排除變熱帶低壓或颱風，但因是滿南邊的路徑通過，對台灣天氣不會有影響。若屆時成颱，將是今年第22號颱風「麥德姆」（Matmo，美國提供，關島查莫洛語的大雨）。

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▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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