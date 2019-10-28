櫻花女警醉誘7名已婚上司壞壞　同事：大家都知道，誰送她回去就是

記者黃翊婷／綜合報導

日本北海道函館西警察署日前被爆出20多歲的A女警與已婚男警搞曖昧，知情人士透露，光是自己知道的就有7人之多，而且幾乎都是已婚的男上司，這件事在警局內算是公開的祕密，只要看是誰把喝醉的A女送回家，他們就一定會發生性關係。

▲函館西警察署被爆出桃色醜聞。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《週刊文春デジタル》25日報導，留著清爽短髮的A女是刑事課的成員，上班時大多都是淡妝登場，雖然外表看起來像男孩子，個性卻很少女，由於函館西警察署有許多單身赴任的警員，她不顧其他同事的眼光，多次在酒後勾引已婚的目標對象。一名知情的內部人士透露，A女過去曾大膽追求一位帥氣的高階警官，雖然後來被拒絕了，但她之後一直稱呼對方是「前男友」，在其他女警聽來，彷彿就是在炫耀一樣。

「就我所知，至少有7人。」知情人士低調表示，A女的事情之所以會曝光，是因為2018年8月和某位已婚上司出差，兩人卻在居酒屋發生爭吵，店家直覺情況不對勁趕忙報警，結果卻讓現場氣氛變得更尷尬，A女這才向趕來的警員表示自己也是警察，後來當地警方聯繫函館西警察署，沒想到意外揪出這一連串桃色醜聞，「聽說和她有關係的7人都被降級或調職，甚至有人被調到很偏遠的小車站工作。」

▲A女至少和7名已婚男上司發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

知情人士坦言，A女和已婚男上司搞曖昧是警局公開的祕密，如果大家一起去喝酒，就會有人討論等一下要由誰送喝醉的A女回家，「因為只要送她回去，就一定會發生性關係，大家都是這麼說的」。而在《週刊文春デジタル》記者的調查下，光是2018年8月到10月，函館西警察署就有13名男警被以「不當與異性交往」為由懲處。

不過，這起「集體不倫案」目前只有少數幾家日媒報導，日本網友們雖然在推特上討論得相當熱烈，但大多還是抱持保留態度，並紛紛留言或是PO文表達意見，「如果是真的，A女的行為的確是太超過了」、「起初看到報導，還以為是笑話呢」、「函館西警察署的人不出來說明一下嗎？」、「他們上班到底都在做什麼啊」。

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