台東知名麵店「小貓遭摔破頭慘死」畫面曝光　老闆兒道歉：是貓先咬人

記者黃翊婷／綜合報導

台東知名麵店27日晚間6時45分傳出老闆將幼貓活活摔死的事件，目擊網友將相關影片上傳至臉書社團「台東大小事」，指稱小貓被摔到爆頭慘死，老闆發現有人圍觀，竟然將血沖掉，再把貓裝進米袋裡帶走。不過，隨後有一名聲稱是老闆兒子的網友PO文反駁，父親不是把貓抓起來摔死，而是因為被咬了之後做出反射動作，並非故意，目前也已配合接受檢警調查，希望大家再給他們一次機會。

▲網友PO出事發現場畫面，後來貓媽媽回來找不到孩子，一度守在遮雨棚上不肯離開。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事，下同）

PO出影片的網友聲稱，該麵店的頂樓有多隻小貓，老闆27日晚間6時45分突然抓起其中一隻黑色小貓，並用力摔到地板，導致貓咪頭部流血慘死，引起店裡客人和其他路人圍觀；沒想到這個時候，老闆竟然把還在抽搐的貓咪放進米袋，接著沖掉血跡毀滅證據，最後再把已死的貓咪帶離店面，警察、動保會人員獲報前來處理，老闆和老闆娘卻不承認，甚至宣稱貓咪已經自行跑走，因此希望大家能提供更多錄影畫面為證。

據了解，警方到場後將兩名目擊者及老闆帶回派出所偵訊，但老闆否認虐貓，辯稱是自己先被小貓咬了一口。雖然目擊者以及網友指證歷歷，但現場並未發現任何相關證據，後續該如何處理，仍有待相關單位進一步調查之後才能確定。

▲老闆兒子PO文還原事發經過，並道歉希望獲得大家諒解。

就在網友們高喊要抵制店家的時候，一名聲稱是老闆兒子的網友在同一個臉書社團PO文表達歉意，內容提到，「貓咪事件我是當事人的兒子，在此先對愛貓愛狗人士道歉，此事件並不是網路說的抓貓摔死，而是當下貓先咬了當事人的反射動作，當事人並非故意，但我們錯就是錯，我們絕不逃避任何責任，此事件也交由檢警單位調查了，事情過後我們願意接受大家檢視，虛心受教。我們將每月提供物資給動保團體，請各位愛貓愛狗人士再給我們機會。」

不過，對於店家後續的處理態度，網友們的反應卻很兩極，有人依舊堅持抵制，但也有人願意再給店家一次機會。至於其他小貓的狀況，PO出影片的網友表示，事發之後2小時已經由愛媽誘捕安置其餘的小貓，預計28日白天會先送到醫院檢查，同時安排結紮，最快兩週之後才會開放送養，到時會PO出相關的認養資訊，也希望大家不要再對店家進行人身攻擊或做出不理智的行為，以免觸法。