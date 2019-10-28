盧秀燕大將賴溪松撞死！「安全帶變凶器」勒頸休克　醫師分析曝光

記者趙蔡州／綜合報導

台中果菜市場董事長65歲賴溪松26日下午發生車禍死亡，檢察官27日會同法醫、家屬相驗遺體後初步判定，賴溪松是因為頭、胸部內出血、安全帶勒頸引發休克死亡。醫生分析，安全帶或安全帽確實有一定的保護能力，但發生事故時也不能百分百保證安全，安全駕駛才是避免危險的根本方式。

賴溪松2018大選時因為力挺市長盧秀燕，去年從台中地區農會總幹事退休後，在盧秀燕網羅下擔任台中市果菜公司董事長。他26日下午3時許乘坐由司機駕駛的轎車，從東勢要到和平要拜訪果農，不料轎車卻在行經東關路6段時自撞變電箱，車輛一路撞到電線桿後才停止。

▲賴溪松車禍後出現頭部、胸部內出血，安全帶勒頸引發休克導致死亡。（圖／民眾提供）

警消接獲報案趕到現場後，賴溪松已經呈現昏迷狀態，而他全身沒有外傷，僅胸前、頸部有安全帶勒痕，送東勢農民醫院急救後仍回天乏術。至於該肇事22歲賴姓司機，僅頭部受輕微擦挫傷而未就醫，經酒測後也沒有酒精反應，不過由於當時車速有7、80公里，他疑似有超速駕駛情況。

賴姓司機向警方供稱，當時他因為地中海貧血發作，眼前突然一片黑暗失去意識，清醒時眼前已是電線桿。據悉，賴男父親之前也是賴溪松的駕駛，他經父親介紹後才接手駕駛工作，患有地中海貧血一事也有寫在履歷，過去到案發前僅發作過2次，分別在高中及出社會後，醫師也說不須用藥物控制。

▲變電箱被整個撞飛，可見當時撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，他們27日中午會同法醫人員、家屬相驗賴溪松遺體，初步判定死因是頭部、胸部內出血、安全帶勒頸引發休克死亡，車禍原因則為賴男因為突發性身體因素，不能安全操作車輛導致車禍發生，賴男涉過失致死罪嫌疑重大，訊後命賴以5萬元交保、並限制住居。

至於安全帶為什麼會成為引發休克的致命殺手。根據《聯合新聞網》報導，台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，安全帶或安全帽確實有一定的保護能力，但就算有戴安全帽或繫上安全帶，也不能百分百保證車禍發生時的人身安全，安全駕駛的觀念才是避免傷害的根本之道。

▲醫師認為，就算有戴安全帽或繫上安全帶，也不能百分百保證車禍發生時的人身安全。（圖／民眾提供）

其實過去就曾經發生幾件，民眾車禍被安全帶勒斷胸骨、勒斃的死亡案例，像是2011年有一名婦人因為車禍安全帶拉緊，導致胸骨被勒斷插入肺部，造成嚴重內出血死，2014年也有一名婦人被安全帶離奇繞頸勒死，但上述類似的意外情況相當少見。

根據警政署統計，開車沒有繫安全帶的車禍死亡人數，最近幾年一直有上升的情況，今年光是1月到8月已經有34人死亡，另外在拿出去年車禍的數據分析，未繫安全帶致死率比有繫安全帶的高出22倍，雖然安全帶並非百分百保證安全，但仍是發生車禍時重要的保命關鍵，民眾開車上路千萬別僥倖。