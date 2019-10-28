　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盧秀燕大將賴溪松撞死！「安全帶變凶器」勒頸休克　醫師分析曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

台中果菜市場董事長65歲賴溪松26日下午發生車禍死亡，檢察官27日會同法醫、家屬相驗遺體後初步判定，賴溪松是因為頭、胸部內出血、安全帶勒頸引發休克死亡。醫生分析，安全帶或安全帽確實有一定的保護能力，但發生事故時也不能百分百保證安全，安全駕駛才是避免危險的根本方式。

賴溪松2018大選時因為力挺市長盧秀燕，去年從台中地區農會總幹事退休後，在盧秀燕網羅下擔任台中市果菜公司董事長。他26日下午3時許乘坐由司機駕駛的轎車，從東勢要到和平要拜訪果農，不料轎車卻在行經東關路6段時自撞變電箱，車輛一路撞到電線桿後才停止。

▲▼轎車撞上變電箱。（圖／民眾提供）

▲賴溪松車禍後出現頭部、胸部內出血，安全帶勒頸引發休克導致死亡。（圖／民眾提供）

警消接獲報案趕到現場後，賴溪松已經呈現昏迷狀態，而他全身沒有外傷，僅胸前、頸部有安全帶勒痕，送東勢農民醫院急救後仍回天乏術。至於該肇事22歲賴姓司機，僅頭部受輕微擦挫傷而未就醫，經酒測後也沒有酒精反應，不過由於當時車速有7、80公里，他疑似有超速駕駛情況。

賴姓司機向警方供稱，當時他因為地中海貧血發作，眼前突然一片黑暗失去意識，清醒時眼前已是電線桿。據悉，賴男父親之前也是賴溪松的駕駛，他經父親介紹後才接手駕駛工作，患有地中海貧血一事也有寫在履歷，過去到案發前僅發作過2次，分別在高中及出社會後，醫師也說不須用藥物控制。

▲路旁變電箱遭撞毀掀飛。

▲路旁變電箱遭撞毀掀飛。

▲變電箱被整個撞飛，可見當時撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，他們27日中午會同法醫人員、家屬相驗賴溪松遺體，初步判定死因是頭部、胸部內出血、安全帶勒頸引發休克死亡，車禍原因則為賴男因為突發性身體因素，不能安全操作車輛導致車禍發生，賴男涉過失致死罪嫌疑重大，訊後命賴以5萬元交保、並限制住居。

至於安全帶為什麼會成為引發休克的致命殺手。根據《聯合新聞網》報導，台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，安全帶或安全帽確實有一定的保護能力，但就算有戴安全帽或繫上安全帶，也不能百分百保證車禍發生時的人身安全，安全駕駛的觀念才是避免傷害的根本之道。

▲賴溪松遺體27日送台中殯儀館相驗，家屬到場了解死因。（圖／民眾提供）

▲醫師認為，就算有戴安全帽或繫上安全帶，也不能百分百保證車禍發生時的人身安全。（圖／民眾提供）

其實過去就曾經發生幾件，民眾車禍被安全帶勒斷胸骨、勒斃的死亡案例，像是2011年有一名婦人因為車禍安全帶拉緊，導致胸骨被勒斷插入肺部，造成嚴重內出血死，2014年也有一名婦人被安全帶離奇繞頸勒死，但上述類似的意外情況相當少見。

根據警政署統計，開車沒有繫安全帶的車禍死亡人數，最近幾年一直有上升的情況，今年光是1月到8月已經有34人死亡，另外在拿出去年車禍的數據分析，未繫安全帶致死率比有繫安全帶的高出22倍，雖然安全帶並非百分百保證安全，但仍是發生車禍時重要的保命關鍵，民眾開車上路千萬別僥倖。

ET快訊
鄰居出殯…她家門前出現「一包砂糖」！用途曝光
林俊傑打點滴「血針頭」被網拍！護士搶躺他病床「狂滾照」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

盧秀燕大將賴溪松撞死！「安全帶變凶器」勒頸休克　醫師分析曝光

獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

影／23歲K味男載他「拒檢逃逸」　撞中正高中掉出開山刀…車爛人傷

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

影／釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

韓國瑜站台上...15歲眼鏡弟摀耳　狂嗆：我賭爛他、此生不會支持

盧秀燕大將賴溪松撞死！「安全帶變凶器」勒頸休克　醫師分析曝光

獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

影／23歲K味男載他「拒檢逃逸」　撞中正高中掉出開山刀…車爛人傷

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

影／釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

浪浪進教堂避難…神父連自己的床都讓出來　超暖原因令人淚崩

知名光學大廠Canon企業理念「共生」　布袋好美里淨灘　

2020毛小孩菜市場名…漫威、迪士尼角色夯　快看看有沒有你家寶貝

嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華　兩千人動起來

嘉縣徵才活動千人求職　製造業開出十萬月薪僅一人應徵

盧秀燕大將賴溪松撞死！「安全帶變凶器」勒頸休克　醫師分析曝光

老太太廚房掛「稀世古畫」1月後變富婆！竟是700年前大師真跡　估可賣2.3億

謝震武妻子「離開藍營」跳槽台南　黃偉哲證實了：歡迎

劉真裙子太緊「妹妹」悶出病！　一路癢到大腿…揭「超妙止癢法」網笑翻

秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲

連灌8杯58高粱！男18分鐘離奇亡　家屬崩潰：死了還銬在拘留室

社會熱門新聞

行駛快車道遭法辦惹網怒　照片秒打臉

外送員嗆聲騎士　賭4千元跑一場

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

天母隨機熊抱　吊嘎男緊貼落單女

賴溪松離奇車禍過世　撞變電箱司機回應了

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

2男散發濃濃「犯罪」味！駕車逃逸衝撞學校

澎湖沁樂園將熄燈　全台公娼館剩桃園天天樂

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

18歲少女深夜打工返家　撞電線桿再反彈亡

他大浴巾勒斃女友！屍體塞到後車廂到處瞎晃

「坐後座繫安全帶卻喪命」賴溪松胞妹不能接受

更多熱門

相關新聞

「坐後座繫安全帶卻喪命」賴溪松胞妹不能接受

「坐後座繫安全帶卻喪命」賴溪松胞妹不能接受

台中果菜市場董事長賴溪松（65歲）26日下午3時許，搭乘賴姓司機（22歲）駕駛的自小客，途經東勢區時發生車禍，位於後座的賴溪松車禍身亡，胸、頸留有安全帶勒痕，司機僅頭部輕微擦挫傷。賴姓司機稱當時地中海貧血發作「眼前一片黑暗」，短暫失去意識，因此撞上路旁變電箱，直到車輛撞上電線桿停下時才恢復意識。

賴溪松過世盧秀燕：農業界最重大的損失

賴溪松過世盧秀燕：農業界最重大的損失

賴溪松離奇車禍過世　撞變電箱司機回應了

賴溪松離奇車禍過世　撞變電箱司機回應了

台中果菜市場董事長賴溪松車禍過世

台中果菜市場董事長賴溪松車禍過世

小貨車國道驚險爆胎撞成「中線擎天柱」

小貨車國道驚險爆胎撞成「中線擎天柱」

關鍵字：

賴溪松安全帶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

12星座甩人固定公式！唐綺陽：金牛獅子討厭寫臉上

金老佛爺「整型前HD照」罕見曝光！

鄰居出殯！　她家門前出現一包砂糖

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

買車位見2孔蓋！過來人狂勸退：會很慘

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

有感降6℃濕涼雨一周　3縣市大雨

更多

最夯影音

更多
英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面