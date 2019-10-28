謝震武妻子「離開藍營」跳槽台南　黃偉哲證實了：歡迎

▲台中市政府市政顧問李月娥。（圖／台中市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

知名政論節目主持人謝震武批評韓國瑜，後續效應不斷。如今更傳出他的妻子、台中市政顧問李月娥將在月底辭職，接任台南市美術館的副館長，敏感時機引發外界臆測。台南市長黃偉哲27日晚間證實此事，也尊重館方人事權。

李月娥今年5月獲台中市長李秀燕延攬，擔任市府顧問，5個多月來行事低調，後來考量台北、台中兩地跑，通勤不便，加上經驗能力是在博物館及美術領域，一心想著回歸專業，經慰留仍決意請辭，11月1日生效。

中市新聞局長黃國瑋27日率先證實請辭一事，表示盧市長感謝李顧問對台中的貢獻，李顧問因另有生涯規劃而請辭，我們尊重與祝福她一切順利。

▲謝震武在節目上罕見動怒，批評韓國瑜。（圖／翻攝自《新聞面對面》）

另外，外傳李月娥下一站將到台南市美術館擔任副館長，市長黃偉哲27日晚間表示，館方兩度電告這項人事案，他予以尊重，也覺得是美事一樁。

至於李月娥從台中到台南任職「由藍轉綠」是否有政治理由？黃偉哲回應媒體時表示，李月娥有藝術專業，又有故宮行政經驗，他作為台南市長當然歡迎，政治立場上夫妻本就可能不同，外界不用想太多。

▲黃偉哲出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）