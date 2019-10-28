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秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲

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▲▼秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲。（圖／中央氣象局）

▲秋天來了！東北風下周將增強。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

要變天了，中央氣象局針對基隆、新北、宜蘭3縣市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，28日東北部地區易出現短時強降雨，有局部大雨發生機率，預計29日（周二）東北風將再度增強，北部、東半部高溫下降，天氣偏濕涼，降雨範圍、時間增加，尤其東北部雨勢持續，有感降溫。

氣象局預報，28日各地大多多雲到晴，西半部日夜溫差大，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，其中針對宜蘭地區及基隆北海岸3縣市發布「大雨特報」，將有局部大雨；東部及東南部有零星短暫雨，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。

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▲▼秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲。（圖／中央氣象局）

▲▼秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲。（圖／中央氣象局）

▲北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，北台灣及東半部高溫約28度，中南部仍可到31度左右，夜晚清晨各地低溫下探20度，西半部日夜溫差大。

氣象局預估，未來一周受東北風持續影響，各地早晚涼冷，西半部日夜溫差大，29日起東北風強度再增，北部東半部高溫下降，全台早晚都偏冷，伴隨水氣也多，北部、東半部易有斷斷續續降雨，其中東北部及北部降雨較持續；中南部則仍天氣穩定，午後山區有零星陣雨。

30日至11月3日（周三至日）東北風持續影響，其中30日水氣仍多，北東易有斷續降雨，東北部及北部降雨較持續，11月1日之後北部及東半部雲量增多並有局部短暫雨，而中南部天氣依舊穩定，僅南部山區午後有零星陣雨。

天氣風險公司也分析，大陸上開始要有鋒面形成，預計28日午後將通過東海，幸好本身雲系沒有直接進入，這也代表東北風又要再度增強了，下半天起東北角一帶就會轉陰雨。29日起桃園、新竹一帶有機會開始飄雨，高溫降到剩22至24度，配合陣風感受會更涼；至於中南部地區，受地形阻擋整體變化不大，沿海地區感受較明顯，因風力增強，白天會較涼。

分析師賴忠瑋預估，31日以後東北風又會逐漸減弱了，但中層水氣有機會往北飄，北部降雨持續，一直到周末才有可能恢復穩定。同時南方海面目前正有個低壓要通過菲律賓，進入南海後約2、3天才有機會發展起來，對台灣沒有直接影響。

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▼新北基隆宜蘭3縣市大雨特報。

▲▼秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲。（圖／中央氣象局）

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