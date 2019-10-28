　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘北庫德族民兵發射「火箭+迫擊砲」　土耳其士兵1死5傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲土耳其士兵1死5傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫德族民兵在敘北發動攻擊，擊斃1名土耳其士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

土耳其國防部27日透過聲明表示，庫德族人民保衛軍（YPG）發射火箭與迫擊砲攻擊，造成1名土耳其軍人死於敘利亞東北部的艾因角（Ras al-Ayn），還有5人受傷，目前他們正著手偵察工作，並以同等方式回擊。

綜合外媒報導，俄羅斯軍方25日有300名憲兵部隊抵達敘利亞，要幫助庫德族民兵從土敘邊境撤退，因普丁與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）22日針對「和平之泉行動」舉行會談並簽署協議。

協議內容指出，俄羅斯憲兵部隊會幫助庫德族的人民保衛軍（YPG），自23日中午開始，6天（150小時）內撤出土敘邊境30公里之外，等於時限到29日止。

報導也指出，從29日開始，俄羅斯與土耳其部隊將針對「距離土耳其邊界10公里內的敘利亞東北地區」展開聯合巡邏。

據了解，該協議有助於終結土耳其對敘北的攻勢。不過艾爾段26日指出，如果俄羅斯未履行協議內容，土耳其將對敘北的人民保衛軍展開掃蕩。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也說，如庫德族未在150小時內離開，俄軍也將退出，讓庫德族自行與土軍交涉。

ET快訊
鄰居出殯…她家門前出現「一包砂糖」！用途曝光
林俊傑打點滴「血針頭」被網拍！護士搶躺他病床「狂滾照」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敘北庫德族民兵發射「火箭+迫擊砲」　土耳其士兵1死5傷

快訊／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕：她開價1500

家人在歐洲失蹤！越南警方接24起報案...總理下令全力調查

川普大事情揭曉：「禽獸」IS領袖被軍犬追　哭喊帶3孩陪葬自爆

英國貨櫃39凍屍案！5名被捕者中「3人已獲准保釋」...司機28日將出庭

快訊／川普重大宣布！美軍擊斃IS首領巴格達迪

爸爸過世4年！23歲女兒天天寄簡訊　忌日前夕竟收到回覆

缺德醫垃圾桶「撈舊針筒繼續注射」　巴國小鎮爆900童染愛滋…父痛哭：因為我沒錢

投票通過已婚男當神父　天主教會有望打破「百年獨身」傳統

2機師駕駛艙驚見「iPad直播廁所畫面」　空服員受創求償150萬

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

韓國瑜站台上...15歲眼鏡弟摀耳　狂嗆：我賭爛他、此生不會支持

敘北庫德族民兵發射「火箭+迫擊砲」　土耳其士兵1死5傷

快訊／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕：她開價1500

家人在歐洲失蹤！越南警方接24起報案...總理下令全力調查

川普大事情揭曉：「禽獸」IS領袖被軍犬追　哭喊帶3孩陪葬自爆

英國貨櫃39凍屍案！5名被捕者中「3人已獲准保釋」...司機28日將出庭

快訊／川普重大宣布！美軍擊斃IS首領巴格達迪

爸爸過世4年！23歲女兒天天寄簡訊　忌日前夕竟收到回覆

缺德醫垃圾桶「撈舊針筒繼續注射」　巴國小鎮爆900童染愛滋…父痛哭：因為我沒錢

投票通過已婚男當神父　天主教會有望打破「百年獨身」傳統

2機師駕駛艙驚見「iPad直播廁所畫面」　空服員受創求償150萬

劉真裙子太緊「妹妹」悶出病！　一路癢到大腿…揭「超妙止癢法」網笑翻

秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲

敘北庫德族民兵發射「火箭+迫擊砲」　土耳其士兵1死5傷

中信盃黑豹旗／板中唯一高三生　踏上投手丘圓夢不留遺憾

「台北」突衝上韓網熱搜第1！　韓名廚大啖牛肉麵、蚵仔煎：不減肥了

韓國瑜青年論壇火爆開戰！抗議民眾互嗆韓粉　舉牌酸「滾出台灣」

中信盃黑豹旗／社團對科班怎麼打？　中華隊情蒐建議從「控制壘包」開始

67歲婦成功產女嬰！大女兒曾放話「生下就斷絕關係」　2老：有退休金

我不是髒亂，是聰明！　房間只剩一條路可走、椅背拿來放衣服　

BL劇男神帶長髮美女…後台朝聖費玉清！　網心碎「房子塌了」隔天真相逆轉

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」還債

越南24戶家庭報案...「家人在歐洲失蹤」

醫垃圾桶「撈舊針筒繼續注射」　巴國小鎮爆900童染愛滋

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

白宮：川普將發表重大聲明

才剛PO：快到了　19歲越南女慘死冰櫃

更多熱門

相關新聞

俄MiG-35拼外銷　搶攻非洲市場

俄MiG-35拼外銷　搶攻非洲市場

俄羅斯米格集團開發的MiG-35今年終於有兩架正式服役，這款新型的戰鬥機位在第四代到第五代戰機之間，打算搶攻非洲市場，汰換他們老舊型的MiG-21。俄羅斯總統普丁23日在索契(Sochi)召開首次「俄非峰會」，除了強化雙邊夥伴關係之外，其主要目的也和軍購有關。

野鷹失蹤5個月　飛到伊朗收超貴帳單

野鷹失蹤5個月　飛到伊朗收超貴帳單

巴格達迪引爆自殺背心　DNA鑑定中

巴格達迪引爆自殺背心　DNA鑑定中

朝同胞狂開槍釀8死　士兵：不後悔

朝同胞狂開槍釀8死　士兵：不後悔

影片曝！馬戲團300KG棕熊「撲咬訓練師」

影片曝！馬戲團300KG棕熊「撲咬訓練師」

關鍵字：

和平之泉敘利亞土耳其普丁俄羅斯庫德族艾爾段

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

12星座甩人固定公式！唐綺陽：金牛獅子討厭寫臉上

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

金老佛爺「整型前HD照」罕見曝光！

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

鄰居出殯！　她家門前出現一包砂糖

買車位見2孔蓋！過來人狂勸退：會很慘

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

行駛快車道遭法辦惹網怒　照片秒打臉

更多

最夯影音

更多
英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面