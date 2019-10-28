敘北庫德族民兵發射「火箭+迫擊砲」　土耳其士兵1死5傷

▲庫德族民兵在敘北發動攻擊，擊斃1名土耳其士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



土耳其國防部27日透過聲明表示，庫德族人民保衛軍（YPG）發射火箭與迫擊砲攻擊，造成1名土耳其軍人死於敘利亞東北部的艾因角（Ras al-Ayn），還有5人受傷，目前他們正著手偵察工作，並以同等方式回擊。

綜合外媒報導，俄羅斯軍方25日有300名憲兵部隊抵達敘利亞，要幫助庫德族民兵從土敘邊境撤退，因普丁與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）22日針對「和平之泉行動」舉行會談並簽署協議。

協議內容指出，俄羅斯憲兵部隊會幫助庫德族的人民保衛軍（YPG），自23日中午開始，6天（150小時）內撤出土敘邊境30公里之外，等於時限到29日止。

報導也指出，從29日開始，俄羅斯與土耳其部隊將針對「距離土耳其邊界10公里內的敘利亞東北地區」展開聯合巡邏。

據了解，該協議有助於終結土耳其對敘北的攻勢。不過艾爾段26日指出，如果俄羅斯未履行協議內容，土耳其將對敘北的人民保衛軍展開掃蕩。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也說，如庫德族未在150小時內離開，俄軍也將退出，讓庫德族自行與土軍交涉。