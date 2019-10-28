人比楓紅搶鏡！全球城市形象大使總決賽佳麗現身「紅葉谷」最美嬌點

▲全球城市形象大使總決賽佳麗抽空前往濟南紅葉谷賞楓 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

記者吳奕靖／高雄報導

講到秋天一般人都會想到賞楓，就連準備要參加20I9第14屆全球城巿形象大使總決賽的各位佳麗，也抽空到了大陸濟南賞楓聖地紅葉谷，只不過大家似乎忘了焦點是在楓紅，紛紛拿起相機拍這群美麗的隊伍。



紅葉谷是以野生黃櫨為主要樹種的大型公園，紅葉占地4000餘畝，黃櫨是紅葉谷獨有的觀賞樹種，十幾條蜿蜒陡峭的山谷中全都布滿此種植物，每逢深秋，紅葉滿山，層林盡染，形成景區獨有的自然景觀。遊人穿行其中，可以真正領略到「霜葉紅於二月花」的美麗景色。

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▲全球城市形象大使總決賽佳麗抽空前往濟南紅葉谷賞楓 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

▲全球城市形象大使總決賽佳麗抽空前往濟南紅葉谷賞楓 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

而26號是周末假期，上山赏楓的遊客特別多，看到這支美麗的隊伍，民眾開心的拍照，一度擠爆山間小路！旭美.2019第14屆全球城市形象大使五十位参賽佳麗是濟南巿的觀光大使，賞完楓紅之後，下午轉往九如山。



九如山瀑布群風景區坐落於濟南市區東南約五十公里處的西營鎮，景區內自然資源得天獨厚，原始景觀獨具特色。連綿群山，峰巒疊嶂，峽谷縱橫，森林茂密，山泉遍佈，溪流交錯，瀑布成群，是罕見的大型生態自然景區。園區裡頭搭設水上帳棚，颇具童話浪漫氣息也讓這群青春洋溢的美眉們忙著拍照打卡，紓解在比賽前的壓力。

▲全球城市形象大使總決賽佳麗抽空前往濟南紅葉谷賞楓 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）