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67歲婦成功產女嬰！大女兒曾放話「生下就斷絕關係」　2老：有退休金

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▲▼山東老夫婦產女嬰，稱有退休金可以撫養，不會連累子女。（圖／翻攝時間視頻截圖）

▲山東老夫婦產女嬰，稱有退休金可以撫養，不會連累子女。（圖／翻攝時間視頻截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

山東棗莊一名67歲的田姓孕婦日前順利產下一名女嬰，她的68歲丈夫黃先生更為女兒取名為「天賜」。消息一出，大陸網友正反論戰，有人認為老夫婦身體好，但有的人卻為孩子的成長擔心。不過，老夫婦的大女兒在產前曾對父母放話，要是生下來就要斷絕關係！黃先生對此稱，他們有退休金，不會拖累到子女。

綜合陸媒報導，67歲的田姓婦人25日上午9時推入產房手術室，在醫護人員的呵護下，婦人面色紅潤，精神狀況良好。而她的丈夫則一直在產房手術室外守候，由於是高齡、高危孕婦，現場氣氛其實相當緊張，院方甚至找來山東省婦幼保健院院長王謝桐坐鎮主刀。

▲▼山東老夫婦產女嬰，稱有退休金可以撫養，不會連累子女。（圖／翻攝時間視頻截圖）

報導指出，上午9時10分左右，醫護團隊開始進行剖腹產手術，過了大約20分鐘，手術結束，主刀醫師王謝桐走出手術室並接受媒體採訪。他指出，「手術很順利，母女平安，一切都很好，產婦血壓脈搏都很平穩，孩子評分也很高，孩子大約有2560克。」

後來，醫護人員將田姓婦人及女嬰抱出手術室時，她的丈夫也立刻上前關心母女狀況，並表示，「孩子是天賜給我們老倆口的，既然來了我們就會好好照顧她。現在她們娘倆平安，我也是從心底高興。」

黃先生還說，這是他們第三個孩子，不在乎子女的想法，既然生下來了就會好好養，並將孩子取名為天賜，「意味着老天賜給我們的禮物，希望將來她也會喜歡這個名字」。

田姓孕婦則說，自己懷孕完全是一個意外，早前得知此事後曾打算墮胎，但老伴卻堅持要生下來；同時她的子女都很反對，大女兒還曾放話說「如果真的生下孩子就斷絕關係」。不過，老夫婦事後也稱自己有退休金，不會拖累到子女。

▲▼山東老夫婦產女嬰，稱有退休金可以撫養，不會連累子女。（圖／翻攝時間視頻截圖）

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