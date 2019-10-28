韓國瑜青年論壇火爆開戰！抗議民眾互嗆韓粉　舉牌酸「滾出台灣」

▲韓國瑜舉辦青年政策論壇，反韓、挺韓人馬在場外互嗆。（圖／翻攝自基進黨顏銘緯臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位青年對談。台灣基進、一邊一國行動聯盟率領大批民眾在場外抗議，高舉「守護台灣」等標語，而韓國瑜的支持者也不甘示弱，當場高喊「韓國瑜當選」回嗆，場面十分火爆一度失控，所幸最後沒有進一步爆發衝突。

台灣基進、一邊一國行動聯盟27日晚間率領大批民眾，前往韓國瑜在舉辦的青年政策論壇會場抗議，沿途高喊「北棲選總統，青年看不懂」、「作業還沒交，為何放寒假」、「一枝穿雲箭，市長變不見」等語，並且要求韓國瑜「滾出台灣、滾出台北」。

▲抗議群眾就與韓粉隔空互嗆，場面十分火爆一度失控。（圖／翻攝自基進黨顏銘緯臉書）

台灣基進立委參選人顏銘緯表示，韓國瑜根本毫無治理能力，自從上任高雄市長後，愛河水不治，路上雜草生，明明上週才舉辦台南青年座談會，結果卻只會喊出「國家出錢，青年遊學」等空洞口號，表示韓國瑜根本不在意青年的聲音，「高雄市血淋淋的例子就在眼前，千萬不要相信『北棲』市長的白賊話。」

對於台灣基進的抗議，現場韓粉們也不甘示弱，高呼「韓國瑜當選」等口號，還高唱「中華民國頌」。警方為了避免雙方爆發肢體衝突，快速組成人牆將雙方人馬隔開，抗議群眾就與韓粉隔空互嗆，場面十分火爆一度失控，所幸最後沒有進一步爆發衝突。