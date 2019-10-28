　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜青年論壇火爆開戰！抗議民眾互嗆韓粉　舉牌酸「滾出台灣」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜與青年對談政策 反韓挺韓人馬場外互嗆。（圖／翻攝自基進黨顏銘緯臉書）

▲韓國瑜舉辦青年政策論壇，反韓、挺韓人馬在場外互嗆。（圖／翻攝自基進黨顏銘緯臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位青年對談。台灣基進、一邊一國行動聯盟率領大批民眾在場外抗議，高舉「守護台灣」等標語，而韓國瑜的支持者也不甘示弱，當場高喊「韓國瑜當選」回嗆，場面十分火爆一度失控，所幸最後沒有進一步爆發衝突。

台灣基進、一邊一國行動聯盟27日晚間率領大批民眾，前往韓國瑜在舉辦的青年政策論壇會場抗議，沿途高喊「北棲選總統，青年看不懂」、「作業還沒交，為何放寒假」、「一枝穿雲箭，市長變不見」等語，並且要求韓國瑜「滾出台灣、滾出台北」。

▲▼韓國瑜與青年對談政策 反韓挺韓人馬場外互嗆。（圖／翻攝自基進黨顏銘緯臉書）

▲抗議群眾就與韓粉隔空互嗆，場面十分火爆一度失控。（圖／翻攝自基進黨顏銘緯臉書）

台灣基進立委參選人顏銘緯表示，韓國瑜根本毫無治理能力，自從上任高雄市長後，愛河水不治，路上雜草生，明明上週才舉辦台南青年座談會，結果卻只會喊出「國家出錢，青年遊學」等空洞口號，表示韓國瑜根本不在意青年的聲音，「高雄市血淋淋的例子就在眼前，千萬不要相信『北棲』市長的白賊話。」

對於台灣基進的抗議，現場韓粉們也不甘示弱，高呼「韓國瑜當選」等口號，還高唱「中華民國頌」。警方為了避免雙方爆發肢體衝突，快速組成人牆將雙方人馬隔開，抗議群眾就與韓粉隔空互嗆，場面十分火爆一度失控，所幸最後沒有進一步爆發衝突。

ET快訊
鄰居出殯…她家門前出現「一包砂糖」！用途曝光
林俊傑打點滴「血針頭」被網拍！護士搶躺他病床「狂滾照」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜青年論壇火爆開戰！抗議民眾互嗆韓粉　舉牌酸「滾出台灣」

郭董後援會網友批李佳芬：老公還沒選上就想干政　釣出楊秋興補槍轟13字

顧問團笑不出來！韓國瑜答退休政策：我年輕喝酒打屁唱歌最快樂

韓國瑜二度避答簽《和平協議》　批蔡「無聊」為選舉喊顧主權

影／不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：我一絲絲漣漪都沒有　下次可以改射紙飛機

影／「賴清德被打不到1個月求饒」 韓國瑜：抹黑的名嘴我內心瞧不起

快訊／韓國瑜坦言內心有壓力：歐巴馬、蘇貞昌、蘇嘉全都曾帶職參選

LIVE／「補助交換生」話題發酵　韓國瑜首場青年座談19時登場

「蔡賴配」已成定局？林飛帆：很快就會對外公布

彰化是國會過半的關鍵　賴清德輔選不談「蔡賴配」只說謝謝

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

爸媽缺席家長會　紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

韓國瑜青年論壇火爆開戰！抗議民眾互嗆韓粉　舉牌酸「滾出台灣」

郭董後援會網友批李佳芬：老公還沒選上就想干政　釣出楊秋興補槍轟13字

顧問團笑不出來！韓國瑜答退休政策：我年輕喝酒打屁唱歌最快樂

韓國瑜二度避答簽《和平協議》　批蔡「無聊」為選舉喊顧主權

影／不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：我一絲絲漣漪都沒有　下次可以改射紙飛機

影／「賴清德被打不到1個月求饒」 韓國瑜：抹黑的名嘴我內心瞧不起

快訊／韓國瑜坦言內心有壓力：歐巴馬、蘇貞昌、蘇嘉全都曾帶職參選

LIVE／「補助交換生」話題發酵　韓國瑜首場青年座談19時登場

「蔡賴配」已成定局？林飛帆：很快就會對外公布

彰化是國會過半的關鍵　賴清德輔選不談「蔡賴配」只說謝謝

劉真裙子太緊「妹妹」悶出病！　一路癢到大腿…揭「超妙止癢法」網笑翻

秋天來了！北台灣「直線降溫6℃」濕涼雨一周　3縣市「大雨」來襲

敘北庫德族民兵發射「火箭+迫擊砲」　土耳其士兵1死5傷

中信盃黑豹旗／板中唯一高三生　踏上投手丘圓夢不留遺憾

「台北」突衝上韓網熱搜第1！　韓名廚大啖牛肉麵、蚵仔煎：不減肥了

韓國瑜青年論壇火爆開戰！抗議民眾互嗆韓粉　舉牌酸「滾出台灣」

中信盃黑豹旗／社團對科班怎麼打？　中華隊情蒐建議從「控制壘包」開始

67歲婦成功產女嬰！大女兒曾放話「生下就斷絕關係」　2老：有退休金

我不是髒亂，是聰明！　房間只剩一條路可走、椅背拿來放衣服　

BL劇男神帶長髮美女…後台朝聖費玉清！　網心碎「房子塌了」隔天真相逆轉

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

「台灣阿成」參選總統　要讓民進黨、國民黨「挫A彈」

韓國瑜青年論壇　民眾舉牌抗議罵

郭董後援會網友批李佳芬　楊秋興補槍轟囂張

韓國瑜舉例賴清德嗆　抹黑的名嘴我內心瞧不起

韓國瑜2度避答簽《和平協議》　直批「無聊」

韓國瑜坦言內心有壓力：歐巴馬、蘇貞昌、蘇嘉全都曾帶職參選

不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：一絲絲漣漪都沒有

謝震武怒轟韓　妻辭中市市府顧問

韓國瑜站台上！15歲眼鏡弟87字狂嗆：我賭爛他

韓國瑜遊學政見挨轟　張善政籲不要追究名詞

郭台銘第3場感恩會台中登場　蔡沁瑜：朝設校努力

林飛帆回應「蔡賴配」　很快對外公布

韓國瑜要澎湖小三通　陸委會：實施已10年

更多熱門

相關新聞

郭董後援會網友批李佳芬　楊秋興補槍轟囂張

郭董後援會網友批李佳芬　楊秋興補槍轟囂張

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬候表示：韓國瑜說過，如果當選，一定會把課綱修回來，也希望藉由教育重新改革，換回孩子們對中華民國的記憶。不過現在卻有人在郭台銘後援會的臉書社團中，貼文轟：「老公還沒選上，就想干政」，結果引來前高雄縣長楊秋興留言呼應：「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

韓國瑜2度避答簽《和平協議》　直批「無聊」

韓國瑜2度避答簽《和平協議》　直批「無聊」

韓國瑜舉例賴清德嗆　抹黑的名嘴我內心瞧不起

韓國瑜舉例賴清德嗆　抹黑的名嘴我內心瞧不起

不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：一絲絲漣漪都沒有

不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：一絲絲漣漪都沒有

關鍵字：

韓國瑜郭台銘2020總統大選2020大選2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

12星座甩人固定公式！唐綺陽：金牛獅子討厭寫臉上

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

金老佛爺「整型前HD照」罕見曝光！

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

鄰居出殯！　她家門前出現一包砂糖

買車位見2孔蓋！過來人狂勸退：會很慘

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

「台灣阿成」參選總統　要讓民進黨、國民黨「挫A彈」

更多

最夯影音

更多
英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面