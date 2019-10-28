郭董後援會網友批李佳芬：老公還沒選上就想干政　釣出楊秋興補槍轟13字

▲網友留言質疑李佳芬干政，楊秋興補槍留言：「囂張」 。（圖／翻攝臉書《郭台銘後援會》）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬前往菲律賓，出席海外造勢的時候，李佳芬表示：韓國瑜說過，如果當選，一定會把課綱修回來，也希望藉由教育重新改革，換回孩子們對中華民國的記憶。不過現在卻有人在郭台銘後援會的臉書社團中，貼文轟：「老公還沒選上，就想干政」，結果引來前高雄縣長楊秋興留言呼應：「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。

這篇貼文就發在臉書社團《郭台銘後援會》當中，一名網友先是貼出一張圖，這張圖除了以李佳芬為主以外，照片上還有「李佳芬嗆：韓國瑜當選，就把課綱修回來」，底下還加註「老公還沒選上，就想干政，沒看過候選人的太太這麼狂妄的」。

▲網友留言質疑李佳芬干政，楊秋興補槍留言：「囂張」 。（圖／翻攝臉書《郭台銘後援會》）

這篇文章一貼出來，就有190個表情回應，102次留言，不過就在這些回應當中，最引人注意的就是前高雄縣長楊秋興本人來回應，楊秋興除了給了一個「讚」以外，還寫下了「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。這句話一出，底下網友也回應了，表示「閉上你的嘴」、「拿不到好處就到處抱大腿，以前真的是看錯你這個人的本質了」，不過原先貼出這篇文章的樓主則是力挺楊秋興「韓粉，閉上你們的嘴，禍國殃民的一群人」。