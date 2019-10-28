帶回美軍高G耐力訓練課程　江國超提升航醫專業水準

軍聞社／記者葛芃欣專訪

「身為軍醫，服務於航空生理訓練中心，是對國家最直接的貢獻。」擔任國軍高雄總醫院岡山分院院長的江國超上校，現階段致力推動「新型人體離心機」等重大建案，期將航空生理訓練中心，提升至嶄新國際水準。

民國97年在當時擔任軍醫局醫保處吳怡昌處長（現為員榮醫院副總院長）推薦下，江國超前往美國高級航醫班受訓，將美軍教材如：夜視鏡、高G耐力訓練等課程帶回國內，將我國航空醫學教材做更新，江國超強調，唯有透過專業，才能獲得飛行員的認同。

「如果因為航醫官的一句話，能夠挽救一位飛行員的生命，那國家對於航醫官的栽培就是值得的。」從臨床走向航空醫學，江國超表示，能夠讓飛行員平安在天空中翱翔，提升國軍空防戰力，是一件非常有成就感的工作。

航空生理訓練中心走過60年，江院長提及，每一位在航訓中心耕耘的成員，對單位懷有濃厚情感，一代傳一代，就是中心永續經營的精神，為中華民國培訓戰力強大的飛行員，就是航訓中心最核心的價值。

江國超院長自民國99年擔任航訓中心教育組組長開始，多次赴美參與航空太空醫學會（AsMA）年度會議，至今共發表7篇專題報告，證明我國航訓中心早已具備國際水準，更是飛行安全上不可或缺的重要角色。