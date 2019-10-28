ROTC學生首次民間校閱　樹立國軍人才招募里程碑

軍聞社／記者李一豪臺南電

國軍ROTC培訓創新猷！總統府戰略顧問蒲澤春上將近日受邀出席臺南應用科技大學55週年校慶，偕該校董事長翁廷碩一同校閱ROTC學生連隊，象徵國軍人才招募工作已在民間學校厚植根基，卓然有成。

蒲戰略顧問於25日上午前往臺南應用科大，會晤該校翁董事長、校長黃宗成，代表國防部長嚴德發，感謝協力推動招募，延攬優質人才加入國軍行列，為建軍備戰工作奠基。

校慶典禮中，招募中心知名的人形氣偶與學生社團共同呈現精彩演出，為活動增輝，ROTC學生連隊則是壓軸焦點，百餘位來自鄰近各校、在該校ROTC教育中心受訓的學生，踏著整齊步伐進場，包括旗隊、指揮官、受校部隊，甚至司令台前的標兵，精神、儀態、動作均十分到位，展現不輸軍校生的架勢，這也是ROTC學生首次在軍中以外場合接受校閱，堪稱樹立國軍人才招募的里程碑。

蒲戰略顧問指出，國防部自民國106年起，與各大學攜手，辦理大學儲備軍官團ROTC招生、訓練，而臺南應用科大是首批加入的合作夥伴，也是目前全國12處教育中心之一，目前培訓學生已逾150位，該校提供豐沛教育資源，使有志青年「不必投筆，也能從戎」。

蒲戰略顧問特別舉美國前國務卿、ROTC出身的著名上將鮑威爾為例，勉勵青年學子「起跑點的輸贏不是重點，但絕對不能輸在轉捩點！」說明加入國軍是一項正確抉擇，更為自己的人生精準掌握方向。

蒲戰略顧問期勉ROTC學生堅定意志，勇於迎接挑戰，以充足準備，展開軍旅生涯；另針對現正受理報名的109年第1梯ROTC，蒲戰略顧問也不忘鼓勵青年學子，把握報名機會，踴躍加入ROTC行列，開創精彩人生。