航訓中心走過一甲子　用專業捍衛飛行安全

軍聞社／記者葛芃欣報導

國軍高雄總醫院岡山分院航空生理訓練中心，今年適逢建制60週年，從民國47年成立「航空生理訓練室」開始，在前輩先進的擘劃辛勤耕耘下，航訓中心透過專業走向國際，除了是軍陣醫學中有關航空醫學研究訓練的重鎮，更是中華民國天空守護者的堅實後盾。

空軍自民國42年起，陸續接收F-84、F-86、F-100等戰鬥機，也代表飛行員將面臨更大的生理挑戰；民國47年，空軍總部（現為空軍司令部），於岡山空軍醫院成立航空生理訓練室，編制15人，開始提供飛行員航空生理訓練；民國86年，為因應新一代戰機換裝期間的飛安工作，與原航太醫學中心部分員額實行任務功能編組，成立現今的「航空生理訓練中心」。

翻開航訓中心的沿革，就如同一頁頁空軍戰機的演進史，航訓中心的訓練儀器從無到有，包括彈射座椅訓練機、人體離心機室、低壓艙訓練室、高壓氧治療室及空間迷向訓練室等，在中心同仁高素質的專業努力下，讓航訓中心成為在維護飛行安全上不可或缺的重要角色。

由於團隊不斷的精進訓練與研發創新，航訓中心自民國87年起連續5次獲得美國空軍核發的專業認證證書，更證明了航訓中心在航空生理及高G耐力訓練品質的國際水準，航訓中心團隊在既有的優良傳統下，以「安全、效率、研發、創新」的理念做為最高指導原則，藉科技訓練系統，滿足陸、海、空軍各型機種飛行的航空生理訓練需求，有效降低國軍飛安風險，提升空勤人員的空戰效能。

走過一甲子，航訓中心建制完整訓練設備及航醫人才培訓流程，證明訓練品質已達國際水準，未來在執行航空醫務訓練上，將秉持研究發展及創新的理念，協助解決國軍飛安相關航空生理實務議題，並持續培訓專業人員，為國軍培育優秀的飛行人員而努力。