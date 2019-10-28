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嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華　兩千人動起來

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▲▼ 嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣體育會27日在嘉義縣立體育館，辦理教育部體育署「運動i台灣—樂在運動、活的健康 成果展演暨社團聯誼競賽體育嘉年華活動」，由朴子市體育會、朴子姊妹連線協進會、布袋鎮長青會、楊太極武藝協會、舞蹈運動委員會、元極舞委員會、松竹千歲舞團、朴子大同晨曦土風舞社、重寮國小隍將舞、竹園國小扯鈴、三角社區太鼓隊等單位，帶來15個舞蹈表演節目。此外，在朴子棒壘球場、嘉義縣網球場、朴子國中同步辦理，慢速壘球、網球、排球及羽球等球類競賽聯誼比賽，活動預計將超過2,000人次的參與。

▲▼ 嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁、立委蔡易餘、議員黃嫈珺、嘉義縣體育會理事長羅信富等來賓，一同觀摩成果展並給予打氣及鼓勵。此次活動以嘉義縣體育館為主場館，辦理運動舞蹈社團的展演與開幕活動，參與族群以社區社團居多，有婦女所組成的運動舞蹈社團、銀髮族所組成的樂活運動社團，以及男性青少年、青壯年所組成的各種球類運動社團。

▲▼ 嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，今天的成果展的聯誼活動項目有很多，有老勢大的晨運、國標舞、太極、太鼓等運動。縣府重視老人家的身體健康，因此我也要求社會局及衛生局，如何讓老人家吃的健康、動的健康，讓長者依賴性的年紀能夠往後延，這是相當重要的。一個國家要興，身體就要健康，今天讓每位老勢大彼此能相互觀摩、相互學習，甚至走出家裡來交流，這都是我們所期望看到的。

▲▼ 嘉縣成果展演暨社團聯誼競賽活動嘉年華。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣體育會指出，根據教育部體育署107年運動城市調查結果顯示，以101年至107年比較，嘉義縣運動人口從73.2％上升至75.6％，比全台平均值多出1.3％；規律運動人口方面，從24.8％上升至31.4％，比全台平均值多出6.6％，數據顯示出民眾從事運動的習慣相當穩定。

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