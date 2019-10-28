嘉縣徵才活動千人求職　製造業開出十萬月薪僅一人應徵

▲嘉義縣108年度現場徵才活動。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府26日在人力發展所舉辦「嘉義縣108年度現場徵才活動」，吸引968人到場求職，現場投遞履歷有707人。此次徵才活動有上銀科技、松川、大瓏、大成、嘉友等37家企業參與，合計共釋出約949個工作職缺，約5成職缺薪資為30K起跳，還有廠商開出最高100K徵求PHP程式設計人員。

▲嘉義縣社會局副局長張翠瑤視察徵才活動現場。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔美、馬稠後工業園區有19家廠商釋出338個工作職缺，長照服務業有9家廠商釋出88個工作職缺，製造業占總職缺5成6，住宿餐飲及一般服務業占總職缺2成4。在薪資方面，製造業如科定企業的PHP程式設計人員薪資高達100K、大瓏公司的PQC課長及工程師34K至60K、科技業如上銀產線主管40K以上、服務業如長榮文苑酒店業務經理40K以上。

▲徵才活動現場民眾填具個人資料。（圖／嘉義縣政府提供）

年底即將開幕的長榮文苑酒店及棒棒積木飯店，在26日徵才活動現場，吸引了近80名求職面試，包括餐廳主任、房務專員、票務櫃檯員等職務，共144個職缺，帶動更多就業機會。即將在馬稠後工業區營運的松川精密股份有限公司，也吸引了36名求職者面試。

社會局副局長張翠瑤表示，此次職缺大多是嘉義在地優質企業，約5成職缺月薪3萬元起跳，6家廠商36個職缺起薪上看5萬元，跨足製造業、服務業。期盼更多人才回嘉就業，促進地方繁榮。