知名光學大廠Canon企業理念「共生」　布袋好美里淨灘　

▲▼ 知名光學大廠Canon前進好美里沙灘，以行動守護美麗海岸 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

全球光學影像領導品牌Canon設廠在大埔美精密機械園區已有7年，長期投入各種環境保育活動。26日由董事長松田，帶領員工前往布袋鎮好美里沙灘，一同參與「保護環境、守護海洋」活動，共撿拾368.5公斤的垃圾，主要為塑膠垃圾及沿岸的廢棄漁具。Canon以實際行動展現守護台灣海岸的決心，更希望未來能號召員工及家屬加入淨灘行動。

根據2018年台灣清淨海洋聯盟所公布的「臺灣ICC監測成果統計海洋廢棄物排行」，9到10月間參與的淨灘人數有11,340人，所清理的吸管就有24,125件，其次還有寶特瓶、塑膠瓶蓋、外帶飲料杯、玻璃瓶，可見「減塑」是勢在必行的行動。以台灣海岸淨灘認養系統的統計數據顯示，2019年第三季全國淨灘清理成果有88.4噸，淨灘場次300場。

環保署自7月起，包括政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所，約8,000家業者，內用餐飲將不得提供一次性塑膠吸管，初估每年約可減少1億支塑膠吸管使用。

Canon一向秉持企業理念—「共生」，重視環境永續發展，並積極挹注企業資源，善盡企業社會責任。因此，除了淨灘活動與海灘認養活動會持續辦理，員工也積極參與淨山、掃街、關燈一小時等環境活動，並連續7年辦理環境攝影教學，Canon重視環境保護的心，用行動證明。