99秒創辦人PK　現場Live秀

▲主持人Michael P. Smith講解著參賽規則。（圖／孫韶蓮提供）

圖、文／孫韶蓮

急速Pitch競賽以99秒低於泡一碗速食麵的時間，對著台下的觀眾銷售新創點子。

「99秒Pitch競賽」主辦單位為Founders live，www.founderslive.com/ 創辦人為Nick Hughes，他於2016年在西雅圖創辦Founders Live，Nick Hughes曾創立行動支付APP並協助一間新創公司擴充比特幣提款機交易。

Founders Live號召全球創辦人一起共同參與這個平台，目前有14,982個新創會員。每個創業家都要解決一個又一個的難題，忍受被嘲笑被羞辱，當然最重要的是永遠要找資金。Founders Live在全球五十個城市舉辦Pitch競賽，讓創業家有機會上台去做簡報，但是時間只有短短的90秒，用碼錶計時，超過時間就要停止。

參賽者有99秒時間把自己的產品推銷出去，四分鐘回答觀眾發問，五分鐘後現場的觀眾用手機APP投票，票選出優勝者，優勝者可有五分鐘時間發表感言。Founders Live有一個直播App，上面可以看到全球的直播現場。

99秒Pitch精彩無比，但最high的part是after party，每次活動結束都續攤到某個酒吧繼續喝點小酒增進感情。

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孫韶蓮

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