台中新芽頒獎　台大學生勉勵不一「Young」的人生

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

慈濟在各縣市舉辦2019年新芽獎學金頒獎典禮，自10月到11月底共舉辦29場，預計有9千位學子獲獎，10月26日在台中市則是舉辦4場，共2280位學子受獎，其中全台最多受獎學子的場次在台中靜思堂，分上午、下午兩次頒獎共有1100多位學子接受頒獎，台中市楊瓊瑛副市長、社會局陳坤皇副局長，以及慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成蒞臨致詞感恩慈濟為學子的付出。大專組獲獎人蕭同學也上台分享自己力爭上游、不因挫折而影響學業的故事。

10月26日台中慈濟在台中靜思堂、豐原靜思堂、清水靜思堂、慈濟民權會所舉辦4場新芽獎學金頒獎典禮，2千多位獲獎學子中，就讀台大的蕭同學獲得大專組學習領域獎。蕭家原本家境小康，父母從事電子組裝家庭代工，蕭媽媽2016年罹患罕見疾病血性尿毒症，發病第一週失明，緊急洗腎、血漿置換，每周須施打自費藥劑，每次需68萬，第一個月每週施打、第二個月才慢慢減少施打次數，出院後仍需做高壓氧治療，每次3萬元，慈濟獲報後立刻給予補助，幫助蕭家走出困境。

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懂事的蕭家兄妹知道家中的困境，變得更加獨立，課業好的兄妹一度想休學養家，慈濟獲報後立刻給予補助。蕭同學與哥哥都就讀台大，而蕭同學因為從小感受到父母助人的愛心，加上家中逢變故後有了慈濟人的陪伴，蕭同學會利用寒暑假參加台大中友會到偏鄉陪伴弱勢家庭的孩子，為社會盡一點力量，希望給人溫暖的氣息。

蕭同學表示，感恩一路上慈濟志工的陪伴，今天領的獎金要來學習駕訓班用，自媽媽生病後很少外出，屆時可以帶媽媽出去走走，當媽媽的腳，因為行善行孝不能等。

蕭同學上台鼓勵台下學生，「期待同學能和我一樣不畏逆境、永於面對。我可以努力求學、認真付出，大家可以和我一起這樣做，共同為社會付出熱忱，為台灣最美的風景畫下彩筆。」

如今的蕭媽媽身體已改善，眼睛也可以稍微看到微光，今年更與蕭爸爸一起報名慈濟社區志工，一家人互相扶持陪伴，盼為社會貢獻一己之力。蕭媽媽表示，接受考驗、勇敢面對，祝福自己未來會更好，幸有慈濟關懷陪伴，即時的資助讓一家人能夠走出困境，才能讓孩子安心就學，我才能安心養病。未來會用正向觀念勇敢走出，看見台灣最美的陽光及風景。

慈濟基金會表示，慈濟「新芽獎學金」取名為「新芽」，是為了鼓勵在學孩子們，如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來。逆境中的小孩，如小草般堅韌挺直，又如花朵般綻放風采，透過新芽獎學金鼓勵求學，使其續萌新芽、生生不息。