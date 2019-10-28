老太太廚房掛「稀世古畫」1月後變富婆！竟是700年前大師真跡　估可賣2.3億

▲老太太廚房掛「稀世古畫」！竟是700年前大師真跡可賣2.3億。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

法國北部鄉村小鎮貢比涅（Compiegne）一位老婦人，在家中廚房懸掛一幅畫作，經藝術專家認定，是來自13世紀文藝復興前期大師齊瑪布（Giovanni Cimabue）的大作《受嘲弄的基督》，舉世名作因掛在爐上沾染汙垢，但保存狀態仍堪稱良好，27日在法國公開拍賣，估價最高約值600 萬歐元，相當於台幣2.3億元，瞬間讓老太太變身億萬富婆。

《受嘲弄的基督》27日於法國拍賣，估價約值400至600萬歐元，可望成為法國今年藝術拍賣最高價者。

老太太9 月時受訪表示，就把這幅畫掛在廚房爐子正上方，因畫中有基督，非常珍惜，認為是非常古老的宗教畫作，日前把畫帶去古董商那裡查看，但商家也無法確認出自誰的手筆，便求助巴黎藝術專家，最後經使用紅外線鑑別，這才確認，竟是來自文藝復興大師齊瑪布遺失的真跡。

專家指出，這幅名為《受嘲弄的基督》畫作應該是齊瑪布1280年左右，一組大型雙聯畫中的其中一幅，當時他畫了8幅基督受難的場景，每個面板各呈現4個；而這幅26公分乘以20公分的小型未署名的畫作，是耶穌被釘在十字架前，遭羅馬士兵侮辱，將荊棘編成的王冠帶在耶穌頭上、增加痛苦。

倫敦大學藝術歷史學家認為，原作一共有8幅，流傳至今的還有另外2幅已公開於世，包括1950年被紐約佛里克收藏館購買的《受鞭笞的耶穌》，和2000年被英國國家美術館所收藏的《聖母子與兩天使》，3幅畫可能組合成大型聯畫的左半側，那麼剩下5幅應該也能被找到。

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