韓國姊妹檔情牽慈善心　全家行善四人行

▲10月26日證嚴法師於花蓮靜思堂為7百多位慈濟志工授證，其中一對20多歲的姊妹朴保璘(右)、朴修民(左)一起受證。

圖、文／慈濟基金會 林佳予

2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會於日前展開，10月26日證嚴法師於花蓮靜思堂為7百多位慈濟志工授證，其中一對20多歲的姊妹朴保璘、朴修民來自韓國，說得一口流利中文，經常協助中韓文翻譯，朴太太是台中人，夫妻倆為了讓女兒接受中文教育讓兩姊妹來台讀書，從慈濟中學畢業的兩姊妹目前在台就讀博士班、碩士班，因為捨不得韓國只有父母是受證的慈濟志工，兩人各自在求學的地方報名培訓，10月26日接受證嚴法師授證，一家4口一起穿上慈濟委員制服。

慈濟在韓國第一對志工朴東燮、嚴淑齡，為了讓女兒受中文教育，2008年帶著女兒來台北讀書，當時大女兒朴保璘才國二、小女兒朴修民讀小學六年級。2010年朴東燮參加慈濟實業家營隊後皈依證嚴法師，開始跟太太參加慈濟志工培訓，成為韓國第一對慈濟志工，也是韓國唯一的慈濟人，兩個女兒也從台北轉學到慈濟中學讀書。

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在韓國要做慈善工作，又是一個從國外來的團體，朴東燮一直很遺憾韓國只有他們2位慈濟委員，幸好兩姊妹朴保璘、朴修民都很乖巧，寒暑假回韓國都會幫忙父母。

▼韓國第一次在南韓仁川舉辦茶會，女兒朴保璘(右)、朴修民(左)協助繪製活動海報。

▼2019年慈濟在韓國首次舉辦浴佛典禮，朴東燮師兄(右)跟太太嚴淑齡(左)說明流程，女兒朴修民(中)負責司儀兼音控。

朴保璘慈中畢業後至台北就讀大學、目前在攻讀企業管理研究所博士班，朴修民自慈濟大學傳播學系畢業後，繼續讀慈大傳播研究所，從小在慈濟上學的她們都知道自己會跟父母走上一樣的路，但沒想到會這麼快。朴保璘在美國當台灣企業實習生時，自己報名了慈濟志工培訓課程，妹妹朴修民知道後也跟著報名。

姊妹倆都是因為捨不得父母做志工的辛苦，想要幫忙承擔，尤其寒暑假回到韓國，除了跟父母一起做慈善，也遇過幾次台灣人在韓國發生意外，請慈濟協助。23歲的朴修民對於受助者發生意外的狀況記憶猶新，朴修民表示，有時我們在吃飯突然接到電話要去醫院關懷，遇到對方瀕臨死亡時，就會慶幸自己是人好好的，也是因為慈濟讓我們可以提早面對平時不會想到的事情，例如在慈濟讀書時跟著去訪貧。

提到才國三就要離鄉背井到慈中讀書，朴修民坦言本來第一次坐火車到新環境很興奮，但第二天開始要早起、自己打理雜事，就開始哭了，還好當時母親每週假日當天來回看她。嚴淑齡望著因為他們而離鄉背井的女兒，忍不住跟女兒們哭了。

朴修民表示，幸好遇到很多貴人，包含老師、同學、懿德爸爸媽媽等，因此自己也要成為扶持對方的人。朴修民說：等到高一時，換我陪著第一次住外面的同學哭。

▼2016年慈濟小學師生前往南韓的小學展開人文教育交流，朴修民(中)陪伴。

朴保璘、朴修民經常協助慈濟活動翻譯，更參加醫療個案關懷、養老院關懷，姊姊朴保璘更協助韓文版《靜思語》校訂。

10月26日朴保璘、朴修民兩姊妹加上一位韓籍華人一起受證，慈濟韓國聯絡點負責人朴東燮表示，2012年受證7年了，韓國終於有5位慈濟人了，我們起步很慢，在韓國推動慈濟辛苦,但現在開始我們要5個人當5百人來用心投入。

▼慈濟韓國聯絡點負責人朴東燮(左一)的兩位女兒朴保璘(左二)、朴修民(右二)2019年10月26日一起受證為慈濟委員。