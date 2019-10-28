台灣與美國的當代藝術推手

圖、文／孫韶蓮

八年前在台灣認識了一個藏家，我預備回紐約發展，他對我說，你應該要去雀兒喜看看，他在那裡有一個倉庫放收藏的畫作。因為他的一句話，我無意間走進了寶庫，從此進入紐約當代藝術的殿堂，一有空我就去看藝術展覽，我走進了一間間的藝廊欣賞各種藝術品。

某日我走進一間藝廊時發現展覽的是台灣版畫藝術家廖修平，策展人是李美華，她一個人忙上忙下的又要策展又要寫文宣傳，又要跟藝廊與博物館接洽，我感受到美華對於推廣台灣藝術家的熱情，她之後成立了台美藝文協會(TAAC，Taiwanese American Arts Council)非營利機構，台美藝術協會不只推台灣的藝術家，也推動美國與其他國家的藝術家。

當我三年前剛創業時需要第一筆資金，到處碰壁，我跟美華通了電話，她二話不說的立即贊助了我第一筆創業資金。美華並沒有很多錢，成立台美藝術協會都在燒錢，而且也常需要很多義工幫忙，但藝術是創造無形的資產，不論募款也好，宣傳也好都有困難，甚至美國的台灣僑界也很少支持。

今年度美華一連策劃了「都會部落」、「超越建築」、莊志輝、黃進龍、林珮淳等展覽，跟紐約的皇后大學、皇后美術館、紐約最大的非營利藝術機構NYFA、還有翠貝卡的藝廊TAY Gallery合作，在紐約的當代藝術圈獲得很好的迴響，紐約的媒體都有報導。

美華跟我說她累了，說感覺自己像討飯，我感覺到她的心力交瘁，我自己也是創業家，美華說的話我感同身受，常覺得自己像乞丐到處討錢，美華一直在燒自己的熱情與存款只為了想幫忙藝術家站上舞台。

TAAC台美藝文協會持續策劃展覽，推廣台灣與國際藝術家的作品，好不容易已經開始有了一些火花，現在已到年底，不論義工、人力、物力、資金各方面都缺乏，非常需要各界幫忙支持。

關注TAAC( Taiwanese American Arts Council）

台美藝文協會的網站www.taac-us.org

圖片：林珮淳

---------------------------

改變世界讓我們一起努力，藝術提升心靈品質、教育改善生活水準、科技讓世界邁向進步！

孫韶蓮

企業家、作家、策展人

臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版品：商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」