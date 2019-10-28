日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

日本政府在25日決定，明（2020）年1月起，在日本的官方文件當中，所有日語姓名的羅馬拼音都要以「先姓後名」的方式書寫。此外，為了能夠輕易辨別姓、名，姓氏則全數應大寫，名字則是首字大寫即可。

綜合日媒報導，在今（2019）年5月時，日本外相河野太郎就曾表示，希望外媒在書寫日本人姓名時，若使用到羅馬拼音，能先寫姓，再寫名。以首相安倍晉三為例，原本是寫「Shinzo Abe」，日後應改為「Abe Shinzo」。

在2000年時，日本國民議會也曾提到，「我們應該意識到語言和文化的多樣性」，當時行政機構的用法仍不統一，現今如果沒有特殊情況，則應先寫出姓氏，不論是地方政府或私人公司，都要遵守該寫法。

其實有許多人都已經習慣了「先名後姓」的順序，像是信用卡等的書寫方式都很難在一時之間就改變，所以為了不造成廣大民眾的困擾，這個部分在目前則可以交由各業界自行定奪。

另外，當局希望能在東京奧運會及殘奧會之前，建立「先姓後名」的統一規範，以保持一致性。且為了讓名字與姓氏清晰可辨，除了正式文本、國際組織指定之格式，否則姓氏的所有字母都應以大寫書寫之。

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