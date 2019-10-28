好康看這！歲末週年慶優惠 捷運燈箱貼心整理

▲週年慶優惠來了！捷運廣告貼心整理情報大攻略，讓您輕鬆買進想要的商品。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

週年慶季節到來！準備好趁優惠檔期搶好康了嗎？捷運廣告給您情報大攻略，京站10週年推出卡友回饋，點數變現金，或是到新光三越搶便宜，補貨囤貨就要趁現在，網購優惠也少不了，PChome推出玩美購物節，限時最高回饋17%。

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▲淘寶台灣全新上市，讓您輕鬆淘到全世界。（圖／記者姜國輝攝）

搭上捷運市政府站的手扶梯，字樣大大寫著「註冊淘寶，馬上享有新人購物金」，收到商品不喜歡，還能簡單退貨，不用怕麻煩。年底派對季悄悄登場，趕快準備好新手機拍美照，OPPO Reno2擁有變焦四鏡頭，加上超級防手震功能，讓您輕鬆捕捉最自然的瞬間，稱霸朋友圈。

▲OPPO Reno2擁有變焦四鏡頭，加上超級防手震功能。（圖／記者姜國輝攝）

還在煩惱要買些什麼嗎？捷運燈箱給您選項參考！Hearts On Fire廣告超吸睛，民眾分享「剛剛經過這裡，被Hearts On Fire的廣告吸引，因為我們平常有戴飾品的習慣，也滿喜歡Hearts On Fire的疊戴方式，打算待會到Hearts On Fire專櫃試戴，最近週年慶還有優惠」。出門約會，行頭配備得備齊，帥氣穿搭就靠Tommy Hilfige與Timberland，再噴上萬寶龍香水，讓您型男魅力指數破表。

▲Hearts On Fire廣告超吸睛，疊戴的搭配方式，讓您成為耀眼焦點。（圖／記者姜國輝攝）

走累逛累了，一起吃個海底撈火鍋，看電影休息一下吧！欣賞今年最熱血、最青春的電影《陪你很久很久》，回味校園時期純純的愛。《陪你很久很久》監製唐在揚表示，「許多年輕人都有『愛你在心口難開』的經驗，到了最後變成寧願默默守在心愛的人身邊，有些人看完《陪你很久很久》，會笑著離開電影院，但也會有人感到心裡酸酸的」。

▲今年最熱血、最青春的電影《陪你很久很久》，陪您回味校園時期純純的愛。（圖／記者姜國輝攝）

好片接連上映，想看不同類型的電影都可以，《七個會議》、《金翅雀》受到不少影迷青睞，迪士尼最知名的反派黑魔女也回來了，帶領觀眾繼續探索，梅菲瑟與奧蘿拉公主之間的複雜關係。忙了一天，回家後也別忘了好好保養，使用霓淨思，讓您在秋冬季節，肌膚依舊完美無缺，成為朋友圈最耀眼的焦點。