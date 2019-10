好康看這！歲末週年慶優惠 捷運燈箱貼心整理

▲週年慶優惠來了!捷運廣告貼心整理情報大攻略,讓您輕鬆買進想要的商品。(採訪撰稿/記者陳珊珊;攝影剪輯/記者姜國輝)

記者陳珊珊/採訪報導

週年慶季節到來!準備好趁優惠檔期搶好康了嗎?捷運廣告給您情報大攻略,京站10週年推出卡友回饋,點數變現金,或是到新光三越搶便宜,補貨囤貨就要趁現在,網購優惠也少不了,PChome推出玩美購物節,限時最高回饋17%。

請繼續往下閱讀...

▲淘寶台灣全新上市,讓您輕鬆淘到全世界。(圖/記者姜國輝攝)

搭上捷運市政府站的手扶梯,字樣大大寫著「註冊淘寶,馬上享有新人購物金」,收到商品不喜歡,還能簡單退貨,不用怕麻煩。年底派對季悄悄登場,趕快準備好新手機拍美照,OPPO Reno2擁有變焦四鏡頭,加上超級防手震功能,讓您輕鬆捕捉最自然的瞬間,稱霸朋友圈。

▲OPPO Reno2擁有變焦四鏡頭,加上超級防手震功能。(圖/記者姜國輝攝)

還在煩惱要買些什麼嗎?捷運燈箱給您選項參考!Hearts On Fire廣告超吸睛,民眾分享「剛剛經過這裡,被Hearts On Fire的廣告吸引,因為我們平常有戴飾品的習慣,也滿喜歡Hearts On Fire的疊戴方式,打算待會到Hearts On Fire專櫃試戴,最近週年慶還有優惠」。出門約會,行頭配備得備齊,帥氣穿搭就靠Tommy Hilfige與Timberland,再噴上萬寶龍香水,讓您型男魅力指數破表。

▲Hearts On Fire廣告超吸睛,疊戴的搭配方式,讓您成為耀眼焦點。(圖/記者姜國輝攝)

走累逛累了,一起吃個海底撈火鍋,看電影休息一下吧!欣賞今年最熱血、最青春的電影《陪你很久很久》,回味校園時期純純的愛。《陪你很久很久》監製唐在揚表示,「許多年輕人都有『愛你在心口難開』的經驗,到了最後變成寧願默默守在心愛的人身邊,有些人看完《陪你很久很久》,會笑著離開電影院,但也會有人感到心裡酸酸的」。

▲今年最熱血、最青春的電影《陪你很久很久》,陪您回味校園時期純純的愛。(圖/記者姜國輝攝)

好片接連上映,想看不同類型的電影都可以,《七個會議》、《金翅雀》受到不少影迷青睞,迪士尼最知名的反派黑魔女也回來了,帶領觀眾繼續探索,梅菲瑟與奧蘿拉公主之間的複雜關係。忙了一天,回家後也別忘了好好保養,使用霓淨思,讓您在秋冬季節,肌膚依舊完美無缺,成為朋友圈最耀眼的焦點。