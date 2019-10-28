雲端最有錢／2020經濟一路向下撕裂10年　低薪族快存糧

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2020的經濟大家怎麼看？經濟學家紛紛提出警告，2020大衰退的機率升高，全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）表示，世界商業循環正處於「大衰退（great sag）」階段，隨著商業週期消散，目前全球正處於大衰退階段，且央行的貨幣政策，特別是降息，很難提供刺激；達利歐特別點出歐洲已經在邊緣，日本也是，而美國也以距離同樣的狀態不遠。全球經濟落入下行的必然，所謂富貴險中求，哪些區域或產業還是有機會？記得準時收看節目喔！

▼ 《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10至2點直播。（圖／新聞節目中心）







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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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