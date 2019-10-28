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專寵台灣！「淘寶台灣」讓你簡單淘遍全世界　尊榮級服務載了就知

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淘寶台灣（圖／業者提供）

 ▲更符合台灣消費者網購習慣的「淘寶台灣」上線了，服務全面升級後，讓用戶簡單淘到全世界。(圖／淘寶台灣提供，以下同)

消費中心／台北報導

距離全世界都在期待的雙11狂歡購物節不遠了，往年台灣剁手族都要跨境到淘寶跟億萬用戶搶優惠，這次不用了，因為有獨家打造的專屬購物購物平台「淘寶台灣」全新上線，服務全面升級符合台灣在地使用習慣，更有超多嶄新尊榮優勢讓人逛得便利又過癮，不信嗎？你下載來看看！

每年這時候，大家都在等淘寶狂灑好康以及發布促銷攻略，對於老手來說，滑淘寶已經是一件家常便飯的小事，但有更多新手想加入淘寶，卻因為不習慣使用介面與功能，得先熟悉一番；為了讓所有台灣用戶買得開心又安心，「淘寶台灣」平台上線了，不僅買、退都方便，快速到貨不是問題，更有在地化物流服務例如超商取貨，滿足用戶需要，簡單淘到全世界。

淘寶台灣（圖／業者提供）

 ▲「淘寶台灣」貼心打造簡單好用的在地化的界面以及互動方式，支持多元帳號註冊登入，以及靈活的付款取貨方式。

淘寶台灣」是一個獨家為台灣網購族打造的購物APP平台，首先，從服務介面來說，就算沒有淘寶帳號，也可以選擇Facebook、Google、LINE等其他帳號註冊登入，讓購物沒有門檻；功能上，提供即時完整的交易狀態、物流資訊、訊息中心及海量商品個性化推薦，不僅可以收到專屬優惠與新品、爆品通知，從海量商品挑選出最適合的品項之外，更重要的是能夠輕鬆掌握交易或商品到貨訊息，假使訂單有問題，也可以利用買賣家線上即時通訊機制，且各項資訊都被完整記錄，透明的商品與評價資訊，讓每筆交易都安心。

而台灣網購族最習慣使用的超商取貨付款、信用卡線上刷卡、銀行ATM轉帳等多種付款方式，「淘寶台灣」都有提供，下單後，依個人需求可選擇711、全家或萊爾富等3大超商其中一家到貨付款，為了保障買賣家雙方安全交易，確認買家收到商品後，才會付款給賣家。此外，商城7天鑑賞期、台灣本地退貨及24小時自動化客戶服務及專人服務，都是這次「淘寶台灣」服務全面升級的超有感亮點。

淘寶台灣（圖／業者提供）

▲在電視及網路平台引起熱烈討論的「淘寶台灣」廣告「不信，你下來看看」，以幽默手法成功吸引關注。

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針對此次雙11，「淘寶台灣」也以「這才雙11！為主題推出購物優惠，包括1元清空百萬購物車、11/11當天千萬商品0元免運、新人專享100元購物金、天天還有超級品牌日，18個台灣與國際知名品牌每日祭出一個特別優惠給消費者、單筆滿11,111元最高回饋1,111元刷卡金等，滿滿回饋誠意搭配專屬購物APP，要讓台灣消費者體驗什麼叫「購物狂歡」，建議用戶們趕快先下載「淘寶台灣」，摸熟介面、掌握重點，雙11當天購物才有效率！

淘寶台灣載點►►►

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