　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

裁縫師傅

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

 

▲裁縫師傅。（圖／鏡文學提供）

作者／ ㊣純愛系搞笑藝人

01

　　悶熱的夏日午後連蟬都懶得鳴叫，公園對面一排透天厝被陽光晒得在空氣裡輪廓搖曳，只有騎樓底下的陰影顯得沉穩篤定，躲在蔭下的狗隻將肚腹貼在滑石子地面散熱，冷氣壓縮機的運轉聲是暑氣中最有活力的聲響。一個穿著白汗衫七分卡其褲踏著夾腳拖的年輕人從公園那頭跑過馬路，避難似地快速鑽進透天厝的騎樓，進了其中門旁掛了「柳月茶室」招牌的屋子裡。

　　「滿嬌姨，我師傅有沒有在這裡？」年輕人滿頭大汗，抹著臉問坐在茶室門口櫃台，徐娘半老的女人。女人抬眼打量年輕人。

請繼續往下閱讀...

　　「在裡面。是說你最近常常來我這逮你師傅嘛。你不是說店裡有你在萬事搞定，怎麼最近頂不住啦？」

　　被女人這麼揶揄，年輕人頭上的汗又冒得密些，訥訥地說有些事情還是要跟師傅請教，女人哼了一聲站起來。

　　「你等等，我去叫你師傅。」

　　女人往內屋走，入去最內裡的包廂。包廂裡的地板墊高，鋪了榻榻米，與門相對的牆上是大面的窗，風格古樸的窗框是藻藍色的，鑲上有凸紋的毛玻璃，其中幾面窗戶打開著；包廂裡沒有開冷氣，一台老式、與窗框顏色一致的電扇放在榻榻米上轟轟轉動，對著一個頭髮有些灰白的男人吹。那人背對著門口盤坐著在看電視。女人倚在包廂口喚他。

　　「江仔，阿揚找你回店裡哪。」

　　男人點了點頭表示聽見，沒有回頭不太感興趣地說：「等我看完這段歌仔戲。」

　　男人沒有讓年輕人等很久，歌仔戲播完他趿著棕色小牛皮薄底皮鞋從包廂走出來，一邊穿起他的淺茶色薄西裝外套，從外套口袋掏出一支新樂園，跟女人要了火。等在櫃台的年輕人看到男人走出來，又敬又怕地低了頭：

　　「師傅。」

　　「是怎樣，店裡沒事幹跑來吹冷氣？」男人的聲音並不大，語調懶軟，但是裡頭有一種令人無法忽視的威嚴，比他高了些許體格粗壯的年輕人都非常戒慎。

　　「有個客人說他一定要見您，不然一直賴在店裡不走……」年輕人沒有明說的是，他把客人的衣服車壞了，客人非常生氣，那衣服僅此一件，客人要他賠償，金額之高年輕人左塞右挪掏光私房錢都吃不下來，只好過來搬救兵。

　　「我看是你把客人的東西搞砸了要我給你擦屁股吧。」看自己徒弟一臉心虛的樣子，男人肚子裡有譜，但是不想在外面教訓徒弟：「走吧。」離開前他對女人說：

　　「阿滿，我晚上再過來泡茶。」

　　＊

　　江春水是名裁縫師，年輕時跟著從上海來的師傅學藝，後來繼承了師傅的裁縫店，店名「滬春西服」也沿用下來。在紡織成衣輕工業蓬勃發展之前江春水過得很風光，因為手藝好、品味也有水準，不僅當地居民、鄰近城鎮甚至從北部都有客人委他製衣，喜慶需要的禮服、正式場合的西裝，他都能作得令人喜孜孜地再次光顧。生意最忙的時候他的工作坊收了五六個徒弟，天天被熨斗的蒸汽熏得穿背心也多餘。

　　成衣服飾普及之後生意大不如前，只有一些上了年紀的老主顧還找他訂做衣裳。江春水也不煩惱，反正他孤家寡人，有一爿店面，內屋是工作室與自宅已經相當奢侈，更省得養徒弟得找煮飯嫂照料他們吃喝。現在的徒弟阿揚是茶室老闆娘滿嬌的遠親外甥，人懶散手上功夫也不特出，但是秉性憨厚沒什麼心眼江春水也就由得他去。

　　閒散過日子久了，江春水不是沒想過乾脆把裁縫店收掉，但是心底對這從小待到老的裁縫店還是有點感情的，如果有人儘管大材小用請他繡學號或者修改褲腳什麼的他仍然讓店面繼續開著。

　　不過最近看阿揚在忙的東西不是替高中女生改裙子長短而已。工作室裡掛著一件剪裁別緻的外套已經好一陣了，看那造型還有既有的工法江春水想阿揚肯定搞不定的，但是他不開口向他求救他也不管，每天下午丟著阿揚顧店他去滿嬌的茶室看歌仔戲。

　　今天想必是那件外套的主人找上門，江春水毫不意外地想，快到自己的店時他已經從門扇的大玻璃看見裡頭站著一個人。等阿揚打開門，裡面的人回過頭來。

　　＊

　　等在店裡的人是個瘦高的青年，皮膚很白，略長過耳的頭髮有棕紅色的挑染，穿著貼身的苔綠色T-shirt與灰藍色刷白的低腰直筒牛仔褲，腳踩艷黃色的帆布鞋，側背一個絳紫色的棉布包。果然是年輕人的配色，江春水想。青年的眼睛對上他的，微愣了一下，江春水則無所謂地直視著他的眼睛，然後瞄到攤在店面長桌上那件他意料中的外套。果然被阿揚搞得亂七八糟。江春水感覺到對方的困擾，但似乎沒有為阿揚搞砸他的東西要掀了店的怒氣。

　　「高先生，這是我們老闆。」阿揚站在他倆之間介紹，江春水向青年點頭示意：

　　「高先生你好，我姓江，江春水。」

　　江春水發現青年的眼睛幽深如墨，膚白唇紅，文雅幼秀，就像是當年的自己一樣。

　　＊

　　江春水把被阿揚搞砸的外套攤開，俐落地拆掉明顯車錯的縫線，雙手再撐在工作檯上，端詳這外套要怎麼補救起，青年提供的設計圖被江春水擱在工作檯另一頭，圖上還夾著青年的名片。

　　高遐邇。江春水默念這個名字，心想真是文謅謅的，要不是他平常沒事愛讀武俠小說，他的名字可能還不知道怎麼念。

　　另外名片上的頭銜是服裝設計師，聽起來很炫，那我也可以說我是服裝設計師囉。江春水心想幾十年來他不知道替客人設計多少套衣服，但是一直自認是裁縫，想一想還是覺得裁縫更適合自己一點。

　　不過，假如這外套是那個年輕人自己車的，那他功夫不錯啊，幹嘛要找裁縫店。江春水檢查著外套，心裡犯起這嘀咕，然後心思又飄到青年身上。

　　青年說話速度很慢語調柔軟，音質是乾淨的男中音，跟他白斬雞的模樣搭起來甚至形成一種文弱的氣質，江春水還是覺得很熟悉──是說像這樣子的年輕人近年來越來越多，電視上一些偶像明星也是這種款，我要是高個十五公分年輕個三十歲，說不定也可以作偶像。身高一百六十二公分、現年五十的江春水無聊地發起白日夢。

　　＊

　　所謂高手一出手便知有沒有，江春水漂亮地拯救了高遐邇的外套，還將它適當地燙好嶄新地收在塑膠套裡；他甚至親自掛了一通電話給高遐邇，等他來店裡拿衣服。

　　高遐邇看到外套復活喜不自禁，再三謝了江春水還問他費用多少，江春水擺了擺手：

　　「免啦，之前我徒弟捅了紕漏讓你等那麼久，不好意思收你錢。」高遐邇看著江春水百無聊賴的態度笑的幅度變大了些：

　　「那、江老闆，我還有其他的衣服可以拜託您嗎。」

更多詳細內容，請上鏡文學網站►►►

ET快訊
40歲章子怡宣布懷第2胎！抱7個月大肚：我無比驕傲
即／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日
慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動
飛渡近50hrs！張國煒曝星宇一號機飛行狀況：首航倒數88天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國姊妹檔情牽慈善心　全家行善四人行

【廣編】萬聖節搞怪來襲！凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」給你最強話題影劇

裁縫師傅

吃水道蝦「偷渡客一跳」成功進洞！隔天早上翻包飄海味　超商哥傻眼：有蝦

超商買東西不必口袋塞滿零錢！全家「Fami錢包」新功能上線

星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

灣聲行腳啟動偏鄉翻轉　今京懋一號快閃

飛渡近50hrs！張國煒親曝星宇一號機飛行狀況　霸氣喊：首航倒數88天

騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

幫訂PIZZA！班長馬後炮：個人餐較好　高中妹秒搬計算機「13吋>6吋」神打臉

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

韓國姊妹檔情牽慈善心　全家行善四人行

【廣編】萬聖節搞怪來襲！凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」給你最強話題影劇

裁縫師傅

吃水道蝦「偷渡客一跳」成功進洞！隔天早上翻包飄海味　超商哥傻眼：有蝦

超商買東西不必口袋塞滿零錢！全家「Fami錢包」新功能上線

星宇新機抵台航管音檔曝！塔台超暖喊「Welcome Home」　網淚：有洋蔥

灣聲行腳啟動偏鄉翻轉　今京懋一號快閃

飛渡近50hrs！張國煒親曝星宇一號機飛行狀況　霸氣喊：首航倒數88天

騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

幫訂PIZZA！班長馬後炮：個人餐較好　高中妹秒搬計算機「13吋>6吋」神打臉

海碩特展2日台北華山開展　免費入場感受網球魅力

川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

韓國姊妹檔情牽慈善心　全家行善四人行

立志印刷工卻當上檢察官　北檢襄閱陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎

投書／選前「大撒幣」奪取農民選票？

以為要出去玩！　汪「被帶到美容院」驚覺遭背叛...狠瞪奴才20秒

三明治俱樂部

屍落之城

搭公車猛踹陌生女！怒譙「X」後想逃　霸氣司機一把拽回...男裝無辜：怎麼了

黑暗中有人點菸，有人握住我的手

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

影／張國煒親駕星宇新機回台

她幫男友買無糖微冰「一聽女店員回答」超火　他說話了

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

部落客到東京玩失蹤　24日報平安後失聯

張國煒親駕星宇新機　今降落跑道公布

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

變天！今水氣最多北東下到周末降5度　颱風可能生成

有感降6℃濕涼雨一周　3縣市大雨

外送員從B1送到1樓　網笑：真的付二代

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

他買11 pro Max路邊狂炫！奶爸秒擊落

更多熱門

相關新聞

矯情之家

矯情之家

矯情的表現有一萬八千零七十二種，但矯情的緣由只有兩個：一是有所求，二是有所懼。任家大宅裡，人人有人人的隱匿，也就人人有人人的矯飾之情。

《鬼島故事集》殺破狼

《鬼島故事集》殺破狼

屠夫

屠夫

私刑

私刑

《漢武英俠錄》第一：魔王復出

《漢武英俠錄》第一：魔王復出

關鍵字：

鏡文學限制級現代BL職場職人㊣純愛系搞笑藝人

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面